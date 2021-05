Bandai Namco arrête nos cœurs en enregistrant Baten Kaitos en Europe

bandai namco Projet Cars 3 Game - PS4 -

Le projet CARS 3 est le troisième épisode de la célèbre franchise de course dans laquelle vous vivez des sensations intenses, des émotions et du plaisir dans le monde passionnant du sport automobile. Commencez une carrière nouvelle et passionnante, et d’un conducteur du dimanche devenez une légende vivante. Nouveau dans la franchise, on trouve également un méta-jeu super passionnant dans lequel les joueurs sont mis au défi de jouer dur et de gagner des crédits. Cela leur permet d’acheter des centaines de voitures des plus grandes marques du monde entier et de prendre place au volant sur des circuits dynamiques et spectaculaires dans tous les coins de la planète, que ce soit par temps clément ou non, en toutes saisons. En émettant des crédits et XP qu’ils gagnent pendant les courses, les joueurs peuvent également acheter des mises à niveau authentiques et des options personnalisées pour leurs véhicules exclusifs, tels que des roues, des pneus, des kits de châssis, des jantes