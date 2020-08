Bandai Namco annonce officiellement la saison 4 de Tekken 7

Depuis plus de cinq ans, Tekken 7 Il a réussi à rester l’une des principales références du genre de combat aujourd’hui. Le dernier volet numéroté de la saga de Bandai Namco, grâce à de multiples ajouts et mises à jour de contenu, a réussi à se réinventer au fil du temps, ce qui en fait une présence incontournable dans les tournois eSports et réussir à consolider son succès commercial au fil des mois. Cependant, l’entreprise n’a pas fini de redynamiser la durée de vie utile de l’ouvrage puisque, encore une fois, offrira une inclusion de contenu sans précédent.

Particulièrement à travers une bande annonce, l’équipe japonaise a officiellement révélé la future somme de un nouveau pass saisonnier, correspondant au quatrième du titre. Avec une sortie prévue pour l’automne cette année, la vidéo en question rapporte que la production recevra nouveaux mouvements pour tous les personnages, améliorations et soldes pour le combat, mises à jour pour l’expérience en ligne… En bref, mènera à Tekken “à un autre niveau”

Tekken 7, on se souvient qu’il est disponible pour PC, Xbox One et PlayStation 4. D’autre part, il est important de souligner que cette initiative n’est pas exclusive à la franchise qui nous réunit ici, il y a des heures, Bandai Namco Il a rapporté que La prochaine actualité de Dragon Ball FighterZ sera révélée ce mois-ciPour que les adeptes de l’entreprise puissent être sûrs que des semaines chargées sont à venir pour les travaux sous leur sceau.

