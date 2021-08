Bama Rush TikTok: Pourquoi Makayla Culpepper a-t-il été exclu de l’Alabama Sorority Rush?

Under Armour T-Shirt à Manches Longues UA Rush Homme - XL

Améliore ta tenue de gym et concentre-toi sur tes objectifs avec ce t-shirt à manches longues sans couture UA Rush pour hommes d'Under Armour. - Dans un coloris rouge pâle lisse, ce t-shirt ajusté est fabriqué à partir de tissu mélangé de nylon/poly léger avec une construction sans couture qui te garde à l'aise lorsque la couture devient dure. - Doté d'une technologie anti-transpiration pour te garder au sec et concentré, ce t-shirt est doté d'un tissu en maille qui augmente la circulation de l'air et te garde au frais. - Avec une encolure ras du cou et des manches longues, ce haut est orné de la marque Under Armour sur la poitrine et au dos du cou. - Lavable en machine