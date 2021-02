Bam Margera révèle qu’il cherche un traitement pour son trouble bipolaire maniaque

Partageant une vidéo sur sa page Instagram, Margera a déclaré: «Bonjour à tous, j’ai de bonnes nouvelles.

«J’ai réalisé que je suis maniaque bipolaire et hier j’ai dû devenir tellement folle de chauves-souris *** dingue de f *** ing parce que je ne connaissais pas la réponse pendant un an et demi si nous le faisions Âne ou non.

« Je devais me faire foutre de dingue. J’ai dû faire face à la folie pour enfin connaître la réponse. Maintenant, je sais exactement ce que je veux et ça va être génial et ça va être un moyen où tout le monde gagne à la fin.

« Alors, j’aime tout le monde, et il n’y aura pas de mauvais sang de cette façon, ça va être génial, donc je vois un spécialiste bipolaire aujourd’hui pour que ça commence, et – à part ça – nous il suffit de trouver un moment et un endroit pour filmer toute cette merde, et vous êtes tous impliqués. «

Il a conclu: «Rock and roll».

Crédit: Instagram

L’autre jour, dans un article vidéo maintenant supprimé, Margera a attaqué Paramount Pictures, alléguant que la société l’avait forcé à faire des alcootests et à fournir des échantillons d’urine, et affirmait avoir été filmé alors qu’il prenait des médicaments antidépresseurs.

Il a également exhorté les fans à boycotter le film lors de sa sortie.

Le quatrième Âne Le film a été annoncé en décembre et sera le premier film de la franchise depuis Jackass 3D en 2010.

Il devait sortir en mars 2021, mais a dû être repoussé – comme tant de films dont la sortie est prévue ces derniers temps – en raison de la pandémie de coronavirus. A lire : Rose McGowan parle des allégations contre Marilyn Manson

Crédit: Instagram

Ce sera également le premier film que les autres membres de la Âne gang ont filmé depuis la mort tragique de leur ami et collègue Ryan Dunn en 2011.

Les trois premiers films de la série, sortis en 2003, 2006 et 2010, ont tous été des succès au box-office, ce qui était réalisable au moins en partie du fait qu’ils sont relativement peu coûteux à produire.

Pour un budget de moins de 20 millions de dollars par film, ils ont rapporté 335 millions de dollars au box-office mondial.