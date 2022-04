Bam Margera règle le procès de Jackass Forever

Ancien Âne La star Bam Margera aurait déposé une requête pour rejeter son procès contre le Abruti pour toujours cinéastes. Par TMZ, l’acteur, farceur et casse-cou a réglé le procès pour licenciement abusif qu’il avait intenté contre d’autres vétérans de Jackass Johnny Knoxville, Jeff Tremaine et Spike Jonze, ainsi que Paramount Pictures, MTV et d’autres associés au projet. Les conditions financières du règlement n’ont pas été divulguées.

Cela marque la fin d’une bataille juridique entre Margera et ses anciens amis qui s’était parfois échauffée. Tout a commencé lorsque Margera a signé un « accord bien-être » pour participer à Abruti pour toujours, que Bam a comparé à une « torture psychologique ». Il a également déclaré que les cinéastes avaient profité de lui en lui faisant signer l’accord alors qu’il était dans un état émotionnel. Dans tous les cas, Margera a été renvoyée du film pour avoir violé l’accord et a appelé Knoxville et Tremaine sur les réseaux sociaux, estimant que c’était injuste.

« Alors que Margera a donné Âne– littéralement – plus de deux décennies de son sang, de sa sueur et de ses larmes, les accusés ne l’ont pas remboursé en nature « , a déclaré l’avocat de Margera, Eric M. George, lors du dépôt de la plainte en août. » Plutôt, Margera, qui a des antécédents documentés de problèmes de santé mentale, y compris un trouble bipolaire diagnostiqué, a été victime d’une discrimination inadmissible de la part des accusés. »

Margera a ajouté : « Je suis énervée, en colère, blessée et bouleversée que Johnny (Knoxville), Jeff (Tremaine), Spike (Jonze) et les studios et producteurs m’aient volé ma créativité, mon contenu et mes cascades pour faire ce film , m’a viré sans justification et a refusé de payer pour mon travail ; j’ai créé cette franchise avant qu’aucun de ces types ne s’implique. Mon procès ne concerne pas seulement l’indemnisation. Il s’agit de traiter les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie de manière honnête et ne pas profiter de leur handicap pour les arnaquer. »

Bam Margera apparaît brièvement dans Jackass Forever





Bam Margera avait travaillé sur Abruti pour toujours quand son tir est arrivé, il y avait donc beaucoup de séquences qui l’incluaient dans la coupe originale. Il avait filmé le segment « Silence of the Lambs » avec Steve-O, mais les scènes de Margera ont été coupées de la sortie en salles. Margera peut également être vue en arrière-plan de la cascade « Triple Wedgie », bien que la plupart des images où il pourrait être montré aient été coupées. Il reste juste assez de Margera pour que son nom apparaisse au générique.

À part le regretté Ryan Dunn et la déchue Margera, Abruti pour toujours a ramené tous ses autres acteurs majeurs : Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren et Preston Lacy. Le film a également présenté de nouveaux membres de la distribution, dont Jasper Dolphin, Sean McInerney, Eric Manaka, Zach Holmes et Rachel Wolfson. Il n’y a pas de plans actuels pour d’autres films à faire dans la série, mais avec de nouveaux acteurs là-bas pour potentiellement porter le flambeau, âne 5 n’est pas en dehors du domaine du possible.

Abruti pour toujours est maintenant diffusé sur Paramount +.





