Bam Margera poursuit Paramount, MTV, Johnny Knoxville et d’autres pour le licenciement de Jackass 4

Bam Margera prend sa querelle avec ses anciens amis de Âne au tribunal. Lundi, il a été annoncé que les avocats de l’ancienne star de la franchise avaient déposé une plainte contre Paramount, MTV, Johnny Knoxville et d’autres. Margera allègue qu’il a été licencié illégalement de la suite à venir Jackass pour toujours par les studios et les producteurs d’Hollywood afin qu’ils puissent « voler » la franchise de films populaire et lucrative et ne pas le dédommager.

Par un communiqué de presse, Bam Margera et sa société de prêt, Bam Margera, Inc., ont intenté une action en justice devant la Cour supérieure de Los Angeles. Les accusés nommés comprennent Paramount Pictures, MTV, Âne co-créateur Jeff Tremaine, Philip John « PJ » Clapp (alias Johnny Knoxville), Adam H. Spiegel (alias Spike Jonze), Dickhouse Entertainment, Gorilla Flicks, et d’autres. Le procès indique que Bam demande « réparation pour le traitement inhumain, abusif et discriminatoire des défendeurs envers le plaignant Margera, et pour leur licenciement abusif de la Âne franchise qu’il a créée. »

Bam veut des millions de dollars d’indemnisation, une injonction préliminaire et permanente pour empêcher la sortie du film le 22 octobre et des dommages et intérêts. Représentant l’ancien Âne star sont ses avocats Eric M. George, Dennis S. Ellis, Katherine F. Murray et Serli Polatoglu du cabinet d’avocats Browne George Ross O’Brien Annaguey & Ellis. Les avocats personnels de longue date Alison Triessl et Todd D. Thibodo sont également impliqués.

« Alors que Margera a donné Âne-littéralement-plus de deux décennies de son sang, de sa sueur et de ses larmes, les accusés ne l’ont pas remboursé en nature », a déclaré George dans un communiqué. « Plutôt, Margera, qui a des antécédents documentés de problèmes de santé mentale, y compris diagnostiqués trouble bipolaire, a été victime d’une discrimination déraisonnable de la part des accusés. »

« Je suis énervé, en colère, blessé et brisé que Johnny (Knoxville), Jeff (Tremaine), Spike (Jonze) et les studios et producteurs aient arraché ma créativité, mon contenu et mes cascades pour faire ce film, viré moi sans justification et refuse de payer pour mon travail ; j’ai créé cette franchise avant qu’aucun de ces gars ne s’implique », a ajouté Margera. « Mon procès ne concerne pas seulement l’indemnisation. Il s’agit de traiter honnêtement les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie et de ne pas profiter de leur handicap pour les arnaquer. »

Triessl a également déclaré qu’elle était « consternée et attristée d’apprendre que prétendument Bam »Âne famille’ irait dans un centre de traitement pour soi-disant lui rendre visite et le soutenir seulement pour découvrir qu’ils étaient là pour profiter de son état de vulnérabilité. »

Le costume indique que Margera a créé Âne bien avant la première de l’émission sur MTV en 2000. Au cours des années qui ont suivi, la franchise a réalisé des centaines de millions de dollars de bénéfices, qui ont été « créés, co-écrits et produits par Margera, qui a créé la grande majorité des le contenu le plus mémorable de la franchise avec son CKY Crew. » Les avocats de Margera allèguent également que Bam a été contraint de signer un « accord sur le bien-être » en mars 2020 afin d’exécuter son contrat alors qu’il était vulnérable.

« Alors que Margera était dans un centre de rééducation en 2019, Jonze (son producteur) et Knoxville (sa co-vedette), l’ont abordé et l’ont contraint à signer le draconien » Accord sur le bien-être « », lit-on dans le procès. Margera aurait été informée par le couple que s’il ne signait pas immédiatement, il serait coupé de tout avenir Âne versements échelonnés, et allègue qu’il n’a pas été autorisé à consulter son avocat avant de signer l’accord.

En août 2020, Margera a été licenciée après avoir consacré un travail considérable au film, notamment en filmant des scènes et en développant des dizaines d’idées pour d’autres scènes. Il affirme que la « grande majorité » de ses idées ont été intégrées au film. Dans tous les cas, Margera a été licencié avec Paramount citant une prétendue violation de « l’Accord sur le bien-être », quelque chose d’autre qu’il nie.

Cet « Accord sur le bien-être » a mandaté Margera pour effectuer des tests de dépistage de drogue quotidiens plusieurs fois par jour, à la fois programmés et non programmés. Ces demandes peuvent arriver à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Margera dit qu’il a pris soin de suivre chaque demande qui lui était imposée, même si les demandes sont « légalement inapplicables » car l’accord a été obtenu sous la contrainte.

« Les accusés sont allés jusqu’à employer un médecin qui faisait face à Margera tous les matins pour s’assurer que Margera prenait le cocktail de pilules que l’équipe médicale de Paramount lui avait prescrit – des pilules qui l’avaient épuisé physiquement et mentalement, déprimé et une coquille de lui-même. « , indique le costume. « Le traitement de Margera par les accusés a exacerbé ses problèmes de santé mentale et a conduit à des pensées suicidaires. Mais Margera a quand même persévéré, seulement pour se faire retirer le tapis sous lui. »

La plainte ajoute: « Le licenciement abusif de Margera par les défendeurs découle du fait que l’un des nombreux tests de dépistage de drogue auxquels Margera a été contraint de se soumettre a démontré qu’il prenait de l’Adderall sur ordonnance. Les défendeurs savaient très bien que Margera avait pris Adderall pour traiter son trouble déficitaire de l’attention. . Il prenait ce médicament depuis plusieurs années. Mais malgré tout cela, et sans même donner à Margera l’occasion de s’expliquer, Paramount l’a licencié.

« Le traitement inhumain de Margera par Paramount ne peut être toléré », a déclaré son avocat George. « Il a été contraint de subir des tortures psychologiques sous la forme d’un faux » accord de bien-être « , puis a finalement été licencié pour son statut de classe protégée en raison de son état de santé et de ses plaintes concernant la conduite discriminatoire des accusés à son égard. »

Le procès indique également que Margera était la seule star de Jackass à être exclue de la franchise pour avoir pris des médicaments qui lui avaient été prescrits – et que les studios et les sociétés de production étaient pleinement conscients qu’il prenait dans le cadre de son régime médical.

Margera et sa société de prêt demandent une indemnisation pour les violations de la loi sur l’emploi et le logement équitables, la loi Unruh sur les droits civils et la loi sur la concurrence déloyale, ainsi que pour rupture de contrat, rupture de l’engagement implicite de bonne foi et d’utilisation équitable, intentionnelle souffrance émotionnelle, fraude et violation du droit d’auteur en common law. Les demandeurs demandent également une injonction préliminaire et permanente et un jugement déclaratoire.

A partir de maintenant, Jackass pour toujours devrait sortir en salles sur Paramount Pictures le 22 octobre 2021. Il reste à voir si ce procès affectera la sortie de la suite. Paramount n’a pas encore fait de commentaire officiel.

