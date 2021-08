Bam Margera poursuit Johnny Knoxville pour son licenciement de Jackass 4

Bam Margera, ancien acteur de la série télévisée « Jackass » et de ses trois premiers volets cinématographiques, a intenté une nouvelle action en justice après avoir été retiré de « Jackass Forever », le quatrième et dernier volet de cette franchise, en engageant un procès contre Johnny Knoxville. , réalisateur Jeff Tremaine, producteur Spike Jonze, Paramount Pictures, MTV Networks, Dickhouse Entertainment, entre autres.

De acuerdo con un nuevo reporte de Variety, además de pedir una indemnización económica tras su despido de la cinta, Bam Margera espera que la corte pueda detener el estreno de “Jackass Forever”, el cual está actualmente programado para el día 22 de octubre a niveau mondial.

Le procès de Margera note que Knoxville, Tremaine et Jonze sont venus le voir en 2019, l’année où il était en cure de désintoxication, avec un « accord de bien-être », qui a conduit à d’innombrables alcootests et tests d’urine comme tests pour sécuriser votre participation aux futurs projets Jackass.

Selon Margera, il a été licencié lorsque des traces d’Adderall ont été retrouvées dans son corps. Il assure que le contrat n’avait pas été rompu, puisqu’il disposait d’une prescription médicale pour l’utilisation de ce médicament. Le procès note également que Margera avait déjà enregistré certaines séquences et que « de nombreuses idées d’inclusion sur bande » qu’il a présentées ont été utilisées dans le montage final.

Le désaccord entre l’équipe créative de « Jackass » et Bam Margera est devenu connu l’année dernière lorsque la star de « Viva La Bam » a révélé qu’il avait été licencié de la production. Jeff Tremaine, directeur de « Jackass Forever », déposerait une requête pour une ordonnance restrictive contre Margera, qui a été accordée pour trois ans.

Johnny Knoxville, qui en plus de son partenaire dans l’émission était ami avec Margera dans les coulisses, a souligné l’année dernière lors d’une conversation avec GQ qu’il ne cherchait pas à entrer publiquement dans le combat entre lui et la production du film, et que je ne faisais que voulait leur bien-être.