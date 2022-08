Bam Margera fait amende honorable avec Steve-O et s’adresse à Jackass Forever Exit

Alors que Bam Marguera dit qu’il a hâte de partir Âne dans son passé, il reste ami avec Steve-O, l’une de ses anciennes co-stars de la franchise. Récemment, Margera est apparue en tant qu’invitée pour une interview à distance pour Steve-O’s Chevauchée sauvage podcast, et les deux ont expliqué à quel point ils étaient heureux de rester amis malgré tout ce qui s’était passé avec Abruti pour toujours. Alors que Margera devait apparaître dans la suite, il avait été licencié au début de la production pour avoir violé un accord qui l’obligeait à rester sobre.

Dans la nouvelle interview avec Steve-O, Margera suggère que son licenciement était une réaction excessive. Il se réfère au moment où il a eu des ennuis juridiques à l’époque de âne 2, notant qu’il a reçu un « high five » pour ses actions à l’époque. Margera compare ensuite cette situation à se faire virer de Abruti pour toujours sur » siroter une bière « .

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’ai tellement de choses à dire. Dans Jackass 2, je me suis … saoulé à l’aéroport de LAX avec des coups de poing américain, j’ai été accusé de crime et j’ai eu un high five pour la bonne presse. Maintenant, je me retrouve en sirotant une bière devant un hôtel sur TMZ, et je me fais virer pour avoir été un handicap. C’est tout simplement ridicule. »

Steve-O dit à Margera que les choses ont changé depuis âne 2, notant qu’à l’époque, il n’y avait pas eu de longs séjours en cure de désintoxication ou d’effondrements publics. Il ajoute qu’à un certain moment, cela a cessé d’être « amusant, drôle et cool » et n’était plus quelque chose qu’ils voulaient célébrer. Mais même avec les problèmes persistants de Margera, Steve-O dit qu’il a fait campagne pour qu’il soit ramené dans le film, remarquant qu’ils étaient sur le point de le faire.

« Curieusement, étonnamment, j’étais comme faire campagne pour vous faire revenir dans le film. Nous étions si proches, Bam … J’étais comme écrire des scripts pour vous, comme, ‘Dis-lui ceci. Dis ceci. Et ça va aider à obtenir vous dans le film.’ Et nous vous avons amené à un point où vous avez eu un appel Zoom avec Johnny Knoxville, Spike Jonze, Jeff Tremaine, et c’était précisément l’appel où ils allaient prendre la décision. Vous étiez presque de retour, et vous avez été chargé et Vous avez raté le putain d’appel. Vous avez été chargé et n’avez pas montré l’appel… Ils ont dû vous voir tous gaspillés sur les réseaux sociaux la nuit précédente, alors ils savaient exactement pourquoi vous avez manqué l’appel, et ils ont dit, « Putain. Nous étions sur le point de le laisser revenir, mais il a pris la décision pour nous. » »

Bam Margera dit qu’il va mieux

Primordial

Bam Margera et les Abruti pour toujours équipe n’ont pas été en mesure de résoudre leurs différences pendant la production. Cela a abouti à un procès intenté par Margera contre les cinéastes, qui a depuis été réglé. Les termes du règlement n’ont pas été révélés publiquement. Il semblerait que Âne est maintenant fermement dans le passé pour Margera, mais comme il le dit à Steve-O, il sent qu’il est bien mieux ainsi.

« Je pense que tout est destiné à une raison, et je ferais bien mieux de ne pas y être. Je suis heureux de ne pas y être. Je ne veux plus faire ça. Je ne veux pas en faire partie Je suis beaucoup plus heureux sans ça… Maintenant que c’est fini et fini, je ne voulais pas le faire en premier lieu. »

La Âne La franchise se poursuivra avec une nouvelle série en développement chez Paramount +.