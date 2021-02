Bam Margera appelle au boycott de ‘Jackass 4’ après sa suppression

black + blum black blum Boîte à lunch Bam 4 pièces - Argent

La boîte à lunch Bam en noir + blum est en acier inoxydable et comprend une cuillère, une fourchette et un séparateur, afin que vous puissiez séparer les aliments. La corbeille à pain peut être utilisée comme boîte à lunch, plat à four ou comme boîte de rangement. De plus, le bac à pain peut être fermé par le