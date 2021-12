Bam Margera affirme que Jackass a causé ses problèmes de toxicomanie et de consommation de drogue

Bam Margera a révélé sa conviction que s’impliquer avec Âne était le début de ses problèmes de toxicomanie et de toxicomanie.

L’homme de 42 ans dit que sa dépendance à l’Adderall et aux analgésiques était le résultat de ses performances et de ses cascades.

Maintenant, il prétend qu’il doit des millions, fixant le chiffre à 9,65 millions de dollars (7,27 millions de livres sterling), ce qui, selon lui, concerne ses concepts car il est « injuste de leur permettre d’utiliser mes idées sans me les dédommager ».

Selon la documentation légale, obtenue par The Blast, le Âne star a déclaré: « Je n’avais aucun problème de toxicomanie et de consommation de drogue jusqu’à ce que je commence à m’impliquer… avec le Âne la franchise.

« Ce n’est qu’alors que je suis devenu dépendant d’Adderall et d’analgésiques pour maintenir la concentration nécessaire pour satisfaire le calendrier de production des accusés pour mes divers projets de télévision et de cinéma et pour gérer la douleur associée aux blessures que j’ai subies en réalisant les cascades dans ces productions. »