Ballonnements, fatigue, crampes abdominales: les symptômes les plus courants de la menstruation dans l’étude sur la santé des femmes d’Apple

L’étude sur la santé des femmes d’Apple vise à déstigmatiser les symptômes menstruels. Image: Apple

L’Université de Harvard a collaboré avec Apple pour mener des recherches sur les symptômes de la période de déstigmatisation. Selon l’analyse préliminaire des données, les symptômes menstruels les plus fréquemment suivis, ressentis par plus de 60% des participants, étaient les ballonnements, la fatigue et les crampes abdominales. L’étude Apple Women’s Health est menée en partenariat avec l’Institut national des services de santé environnementale du NIH (NIEHS) et la Harvard TH Chan School of Public Health.

L’étude met en évidence comment une recherche longitudinale à grande échelle peut aider à déstigmatiser les menstruations et les problèmes liés à la santé des femmes. Elle a été menée sur 10 000 participants de tous les groupes d’âge.

Rendue possible grâce à la méthodologie de recherche innovante de l’application Research, l’étude invite les femmes résidant aux États-Unis à participer à la recherche en utilisant leur Apple Watch et leur iPhone. À l’aide de l’étude, des informations sur un ensemble complet de suivi du cycle et d’autres données liées à la santé peuvent être collectées. L’étude est transparente et permet aux participants de contrôler les types de données. Ils auront des informations sur la manière dont leurs données seront utilisées à des fins de recherche.

Selon le communiqué de presse, plus de la moitié des participants ont signalé de l’acné et des maux de tête. Environ 37% ont présenté des symptômes tels que des changements de sommeil et de la diarrhée.

Le Dr Michelle Williams, doyenne de la faculté de la Harvard Chan School, a déclaré que l’étude sur la santé des femmes d’Apple les aide à comprendre les facteurs qui rendent l’isolement des menstruations difficile pour certaines personnes.

Le vice-président de la santé d’Apple, le Dr Sumbul Desai, a déclaré: «Ces résultats nous amènent encore plus loin dans la validation et la déstigmatisation des symptômes menstruels».

L’étude sur la santé des femmes d’Apple vise à faire progresser la compréhension des cycles menstruels et de leur lien avec des problèmes de santé tels que l’infertilité, le syndrome des ovaires polykystiques et la transition ménopausique.

Pour s’inscrire à l’étude, les utilisateurs d’Apple Watch et d’iPhone à travers les États-Unis peuvent télécharger l’application Research. Pour participer, une personne doit avoir au moins 18 ans (au moins 19 ans si elle est de l’Alabama et du Nebraska et 21 ans de Porto Rico) et doit avoir eu ses règles une fois dans sa vie.

