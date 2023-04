Ballerine : la date de première du spin-off de John Wick avec Ana de Armas a été confirmée

in

À peine deux semaines après la sortie de John Wick 4, nous savons déjà quand cette incroyable saga d’action reviendra.

© IMDbAna de Armas.

Deux semaines seulement après la première de jean mèche 4le dernier film de la saga de Keanu Reeves, cela a été confirmé lorsque nous verrons une nouvelle histoire de la franchise. Très peu de temps s’est écoulé depuis ce lancement mais ils sont prêts à nous apporter de nouvelles histoires et la bonne chose est que nous devrons attendre très peu de temps.

On parle de ballerinele spin-off mené par Ana de Armas et centré sur un personnage apparu dans jean mèche 3. C’est un assassin important qui suit la tradition des Ruska Roma. Ana de Armas Il a déjà montré que les rôles d’action lui allaient très bien dans les récents pas le temps de mourir de James Bond.

porte des lions a confirmé que ballerine Il sortira le 7 juin 2024, dans un peu plus d’un an et deux mois. Le film mettra en scène de nombreux visages familiers pour les amoureux de la saga d’action du moment, comme ceux de Ian McShane dans le rôle de Winstonou le très Keanu Reeves comme John Wick.

Directeur de ballerine être len sageman et le scénario a été écrit par chapeau shay. La production est en charge de Basil Iwanyk et Erica Leeen collaboration avec le directeur de la franchise, Chad Stahelski. Les fans de john mèche vous pouvez être satisfait de l’actualité de Ballerine et attendre avec impatience la première de ce nouvel épisode de la saga.

+ Verrons-nous Lance Reddick dans Ballerine ?

Dans john mèche, lance reddick pièces Charonle gérant de Hôtel Continental à New Yorkun lieu où les meurtriers peuvent trouver refuge et services. Charon est un personnage clé de la saga, puisqu’il aide john mèche à plusieurs reprises et fait partie intégrante du monde qui entoure les meurtriers. Rappelons-nous que quelques jours avant la première de jean mèche 4 l’acteur a perdu la vie. Selon Date limitecela ne serait pas un empêchement de le revoir en action puisqu’il figure au casting de ballerine.

