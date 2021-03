Baleine à bosse juvénile mort se lave sur la plage du Royaume-Uni

Un juvénile de 36 pieds de long (11 mètres) partiellement décomposé baleine à bosse carcasse échouée sur une plage au Royaume-Uni quelques semaines après que l’animal a été repéré mort pour la première fois dans l’eau.

La baleine, surnommée Humpy, s’est échouée à 7 h 15, heure locale, vendredi 19 mars, sur la côte anglaise du Northumberland. Humpy a été identifié pour la première fois dans la région le 31 janvier par le UK Humpback Catalog, un projet de science citoyenne qui identifie les bosses dans les eaux britanniques à partir de photographies envoyées par le public.

Humpy a été confirmé mort le 5 mars après que le corps ait été retrouvé pris dans des cordes. Maintenant que le corps de la baleine a échoué, le conseil local a averti les gens d’éviter la zone jusqu’à ce que le corps puisse être enlevé, car la «carcasse partiellement décomposée» émet une «odeur désagréable». selon la BBC .

« Ils ont une odeur unique qui semble bien s’accrocher aux vêtements par la suite », a déclaré à 45Secondes.fr Dan Jarvis, un agent de soutien sur le terrain pour le British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) qui n’était pas impliqué dans l’incident. « Compte tenu de la taille de l’animal, l’odeur enveloppera une zone assez grande, surtout sous le vent. »

Humpy est la troisième baleine à bosse à être trouvée morte au Royaume-Uni cette année; un a été repéré en Écosse le 5 mars et un autre échoué à Cornwall le 12 mars, selon le catalogue UK Humpback .

À la hausse

Le nombre de baleines à bosse dans les eaux britanniques a augmenté ces dernières années en raison de l’augmentation des stocks de hareng, qui est un favori des mammifères marins. L’année dernière, 119 observations à bosse ont été signalées au Royaume-Uni – le troisième plus grand nombre d’observations jamais enregistré, selon les données de la Sea Watch Foundation.

« Avec plus d’animaux visitant nos eaux, il est inévitable que nous verrons également plus d’échouages », a déclaré Jarvis.

Les populations ont rebondi après des décennies de chasse intensive à la baleine au milieu du 20e siècle et les conditions océaniques ont changé rapidement en raison de changement climatique , qui peuvent également expliquer pourquoi plus de baleines à bosse fréquentent les eaux britanniques, a déclaré Jarvis.

S’emmêler

Les scientifiques ne savent pas pourquoi Humpy est mort et le corps est trop décomposé pour qu’une autopsie complète ait lieu, selon la BBC.

Bien que le corps ait été emmêlé dans des cordes, on ne sait pas si l’enchevêtrement a tué Humpy ou si la carcasse s’est emmêlée après la mort. Cependant, l’enchevêtrement est généralement un gros problème pour les bosses au Royaume-Uni.

«Dans tout le Royaume-Uni, l’enchevêtrement accidentel dans les engins de pêche est l’une des plus grandes menaces auxquelles cette espèce est confrontée», a déclaré Jarvis. «Ils ont tendance à se rapprocher du rivage que la plupart des autres grandes espèces de baleines», a-t-il ajouté, ce qui signifie qu’il existe «un plus grand potentiel d’interaction avec les engins actifs et perdus».

La plupart des baleines échouées sont déjà mortes lorsqu’elles échouent à terre, ce qui peut rendre difficile l’établissement d’une cause de décès même lorsqu’elles n’ont pas commencé à se décomposer, a déclaré Jarvis.

