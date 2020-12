Baldur’s Gate 3: Notes de mise à jour – 2 décembre

Larian Studios a fait un travail remarquable avec Baldur « s Gate 3. Même si le jeu est encore très en accès anticipé, c’est un bon avant-goût de ce qui va arriver lorsque le jeu complet sortira. Le jeu étant en accès anticipé aide les développeurs découvrez les bogues et gérez les problèmes beaucoup plus rapidement que d’habitude, car les joueurs les informent des problèmes qu’ils ont rencontrés.

Notes de mise à jour – 2 décembre

Voici les notes de mise à jour de Baldur’s Gate 3 pour la mise à jour du 2 décembre. Comme le jeu est toujours en accès anticipé, il y aura des correctifs et des correctifs aussi souvent que possible. Ce patch était assez massif, voici donc tout ce qui a été changé et amélioré dans Baldur’s Gate 3.