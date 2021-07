Baldo: The Guardian Owls en date du 27 août sur PS4

C’est Ni no Kuni qui rencontre Dragon Quest lorsque Baldo: The Guardian Owls arrive sur PlayStation 4 le 27 août 2021, un magnifique titre isométrique qui fait certainement partie d’une nouvelle bande-annonce intégrée ci-dessus. Il regorge de gameplay, vous devriez donc avoir une bonne idée de la façon dont il se joue, mais si cela ne suffit pas, le développeur Naps Team décrit le jeu comme un jeu plein de donjons et d’énigmes.

Traversez ce monde ouvert captivant en tant que Baldo et rencontrez une foule de personnages originaux et inoubliables, alors que vous vous battez pour déchiffrer la prophétie cryptique et contrecarrer le destin. De la fantaisie délicieuse à l’aventure palpitante, découvrez de nouvelles villes et leurs habitants distinctifs, combattez des ennemis féroces, localisez des temples cachés et collectez des objets à la fois magiques et banals pour obtenir de nouvelles armes puissantes ou pour aider à dévoiler les innombrables secrets de cette terre étrange.

Nous en apprendrons tellement plus dans exactement un mois, alors. Êtes-vous intéressé à jouer à Baldo : The Guardian Owls sur PS4 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.