Balan Wonderworld révèle de nouveaux détails sur ses mondes

Par les créateurs de Sonic the Hedgehog

Square Enix a publié du nouveau matériel sur Équilibre Wonderworld, le nouveau titre qui combine les plateformes et l’action des créateurs de Sonic l’hérisson, et ses mondes 4, 5 et 6, avec une date de sortie pour le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series, et PC (via Steam). Vous pouvez voir ces actualités dans les vidéos suivantes, publiées par le distributeur:

La source: Communiqué de presse de Koch Media