Balan Wonderworld obtient une démo gratuite plus tard ce mois-ci

Vous aimez ce que vous avez vu jusqu’à présent de Balan Wonderworld? Vous vous demandez si cela pourrait être dans votre rue? Eh bien, vous avez de la chance, car le jeu bénéficiera bientôt d’une démo gratuite sur l’eShop Switch.

C’est vrai, à partir du 28 janvier, vous pourrez vous lancer pour un avant-goût de ce tout nouveau jeu de plateforme 3D sans frais. La démo permettra aux joueurs de consulter les premier, quatrième et sixième chapitres du jeu, et Nintendo Wire rapporte que la coopération locale à deux joueurs sera également prise en charge. La nouvelle a été annoncée aujourd’hui sur les réseaux sociaux:

【体 験 版 配 信 決定!】# バ ラ ン ワ ン ダ ー ワ ー ル ド の 体 験 版 を 2021 年 1 月 28 日 (木) よ り 配 信 す る こ と が 決定 い た し ま し た 🎮✨

体 験 版 で は 第 1 章 と 、 第 4 章 と 第 6 章 の 一部 を プ レ イ す る こ と が で き ま す 🎩

配 信 ま で 今 し ば ら く お 待 ち く だ さ い 🎶

※ Steam 版 は 29 日 (金) AM2 時 よ り 配 信 い た し ま す 。https: //t.co/l2u1mmV0vv pic.twitter.com/m2qS7tWFKL– バ ラ ン ワ ン ダ ー ワ ー ル ド 公式 (@BALANWWORLD_JP) 19 janvier 2021

À l’heure actuelle, la démo n’a été confirmée que pour le Japon, ce qui signifie que vous devrez créer un compte eShop japonais secondaire pour la télécharger sur votre système. Espérons que la démo sera également lancée dans l’ouest, mais la création d’un compte japonais n’est pas trop compliqué si vous en avez envie.

Si vous avez besoin d’un rattrapage rapide, Balan Wonderworld est un nouveau jeu de plateforme de Sonic l’hérisson créateurs, Yuji Naka et Naoto Ohshima. Thème autour d’un mystérieux théâtre musical, le jeu sera publié par Square Enix et devrait être lancé sur Switch et d’autres plateformes le 26 mars. Voici une brève description:

Les stars de la série utiliseront les capacités spéciales d’une multitude de costumes de caractère alors qu’elles s’aventureront dans le pays bizarre et imaginaire de Wonderworld. Ici, les souvenirs et les vues du monde réel se mélangent aux choses qui chérissent les gens. Douze histoires différentes attendent nos stars dans Wonderworld, chacune avec ses propres bizarreries uniques. Ils exploreront tous les recoins de ces étapes labyrinthiques, en utilisant tous les trucs et astuces cachés le long du chemin, pour aller au cœur de chaque histoire touchante.

Au plaisir de vérifier cela? Faites-nous savoir si vous allez donner un tourbillon à la démo avec un commentaire ci-dessous.