Balan Wonderworld contient des images clignotantes potentiellement dangereuses avant le patch du premier jour

Oh cher. Balan Wonderworld ne peut pas faire une pause, n’est-ce pas? Le jeu, dirigé par le co-créateur de Sonic the Hedgehog, Yuji Naka, est un jeu de plateforme 3D coloré sur le port de différentes tenues pour utiliser diverses capacités, mais il a été largement diffusé dans les premières avant-premières. Un patch du premier jour a promis de répondre à certains des commentaires des fans et des critiques, mais il semble que ce patch sera plus important que nous ne le pensions.

Au cours des deux derniers jours, une vidéo YouTube a mis en lumière un grave problème avec le combat final de boss dans le jeu. Au cours de l’étape, une série d’éclairs blancs apparaît à l’écran en succession rapide, ce qui pourrait potentiellement conduire à des crises d’épilepsie. Selon un rapport de Liana Ruppert de GameInformer – qui a également mis en garde contre les images clignotantes de Cyberpunk 2077 – les lumières clignotantes sont si graves qu’elles déclenchent même des réponses de personnes qui ne souffrez d’épilepsie. Nous ne partagerons pas directement la vidéo ici pour des raisons évidentes, mais nous avons vu le clip, et c’est mauvais.

La bonne nouvelle est que le développeur est conscient de la situation. Suite aux inquiétudes selon lesquelles cet effet de clignotement était intentionnel, il semble qu’il s’agisse en fait d’un problème visuel et sera corrigé dans le patch du premier jour susmentionné.

Veuillez vous assurer que vous installez le patch du jour 1 avant de jouer. Nous avons reçu des rapports faisant état d’un risque d’épilepsie photo-sensible dû à un bug potentiel clignotant si vous jouez au jeu sans correction. Le patch du jour 1 évite ce problème et améliore l’expérience de jeu globale. – Balan Wonderworld (@balanwworld) 26 mars 2021

Cela résoudra le problème pour la plupart des joueurs. Cela n’aide cependant pas les personnes qui lisent la version du disque physique hors ligne, car elles ne pourront pas télécharger et installer le correctif. Espérons que Square Enix résoudra complètement ce problème en temps voulu.

Donc, si vous prévoyez de jouer à ce jeu, assurez-vous que la dernière mise à jour est installée pour éviter tout problème potentiel.