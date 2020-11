Balan Wonderworld anticipe son deuxième conte avec une nouvelle bande-annonce

La deuxième des 12 histoires que le jeu présentera se concentrera sur la relation entre un dauphin et un plongeur.

Square Enix Oui Compagnie Balan, le développeur fondé par Yuji Naka (l’un des créateurs de Sonic), poursuit sa grande campagne promotionnelle de Équilibre Wonderworld. Cette plateforme arrivera dans quelques mois sur PC et consoles, mais les deux entités ont proposé un nouveau regard sur l’une des histoires qui feront partie de son histoire.

Équilibre Wonderworld présentera douze histoires et douze mondes différents à visiter, et après avoir montré un bref aperçu du premier, à cette occasion Square Enix introduit le deuxième chapitre. Dans « Le Dauphin et la Buza », les joueurs se rencontreront Fiona, une jeune femme amoureuse de la mer et de toutes ses créatures, en particulier un dauphin. Tout va bien jusqu’à ce que l’obscurité s’enfonce dans les profondeurs.

Tout tourne autour d’un théâtre musical dans ce titre d’action et de plateforme. Leo et Emma, les protagonistes, devront passer par différents scénarios dans le but d’éradiquer l’obscurité du cœur des gens. Pour y parvenir, ils doivent utiliser des pouvoirs spéciaux extraits de plusieurs vêtements et, en plus de combattre des créatures maléfiques, ils doivent résoudre des énigmes et surmonter les obstacles en exécutant des cascades.

Équilibre Wonderworld sera mis en vente à partir du jour 26 mars pour PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, et aussi pour PlayStation 5 et Xbox Series. Et il convient de noter que tous ceux qui acquièrent les versions Xbox One et PS4 pourront mettre à jour le jeu aux éditions PS5 et Xbox Series gratuitement.

