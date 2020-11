Baki : Son of Ogre dévoile un nouveau visuel clé !

Baki devrait revenir sur Netflix l’année prochaine, après les dernières aventures du « Fils de l’Ogre ». Il tente de devenir plus fort que son père, Yujiro Hanma, et le service de streaming a lancé un nouveau visuel clé pour la saison à venir, qui est présenté comme le « point culminant » de la série animée. La saison à venir ne se limitera pas à la bataille tant attendue entre Baki et Yujiro, mais elle mettra également en scène certains des adversaires les plus fous que le protagoniste ait jamais combattus, l’un d’entre eux se trouvant être une mante religieuse géante imaginaire !

Baki : Son of Orge, le visuel « point culminant » de la série

Le créateur de Baki, Keisuke Itagaki, travaille sur la série depuis des décennies maintenant, avec plus de cent trente chapitres du manga ayant été publiés à ce jour. Si la saison à venir marque la fin du mandat de Baki sur Netflix, il reste encore beaucoup de matière à adapter dans une éventuelle série animée, car l’histoire de Hanmas continue bien après cette bagarre entre père et fils. La fin de la récente saison qui a été diffusée au début de l’année laisse présager le retour des prisonniers qui ont donné à Baki et à ses amis de sérieux coups pendant leur combat. Avec le scénario de « Revenge Tokyo » qui sera très probablement couvert cette saison, il y a beaucoup à attendre en dehors de la bataille entre Baki et Yujiro !

Netflix a partagé le nouveau visuel clé pour le prochain chapitre des Hanmas, Baki : Son of Ogre, via leur compte Twitter officiel, en utilisant un travail artistique spécialement créé par le créateur de Baki, Keisuke Itagaki, afin d’enthousiasmer les fans pour le prochain épisode de l’anime de combat :

The most dysfunctional father-son relationship of all time reaches its climax when Baki Hanma faces off against the Ogre himself in next year’s season of Keisuke Itagaki’s brutal fight series! pic.twitter.com/Y0mEC8PmS8 — NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020

Ironiquement, une autre grande série d’anime originale dans Beastars a été créée par un autre membre de la famille du clan Itagaki à Paru Itagaki. Bien que nous doutions qu’il y ait un jour un croisement officiel entre ces deux franchises, il est étonnant de voir à quel point la créativité peut parfois s’exprimer dans la famille !

Que pensez-vous de ce nouveau visuel clé pour la prochaine saison de Baki ?