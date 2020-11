Baki Gaiden se lance dans un nouveau manga dérivé avec Retsu Kaioh

Selon le dernier numéro du Mensuel Shōnen Champion, la franchise de manga Baki de Keisuke Itagaki recevra un nouveau manga dérivé appelé Baki Gaiden – Retsu Kaioh Isekai Tensei Shitemo Ikkō Kamawan ! (Baki Side Story – Retsu Kaioh Doesn’t Mind Even if It’s in Another World). La série se concentre sur le maître de style Kenpo Retsu Kaioh qui se réincarne dans un autre monde. Eiji Murai a été chargé de l’illustration tandis qu’Itagaju et Sai Ihara sont à l’origine de l’histoire.

Retour sur Baki Gaiden

Baki Gaiden – Retsu Kaioh Isekai Tensei Shitemo Ikkō Kamawan ! est le dernier épisode de la série d’action sur les arts martiaux Baki d’Itagaki, qui existe depuis longtemps. La franchise est connue pour l’utilisation de différents personnages tout au long de la franchise pour les nouveaux titres, dont la plupart utilisent le nom Baki-Dou.

Le premier Baki The Grappler a été publié en 42 volumes dans le Weekly Shōnen Champion de 1991 à 1999, tandis que la suite du manga a été publiée en 31 volumes de 1999 à 2005. Hanma Baki a suivi avec 37 volumes de 2005 à 2012, puis le premier Baki-Dou, le quatrième manga de la franchise globale, lancé dans le Weekly Shōnen Champion, a été diffusé en 22 volumes de mars 2014 à avril 2018.

Baki Gaiden – Retsu Kaioh Isekai Tensei Shitemo Ikkō Kamawan ! sera lancé dans le prochain numéro du Weekly Shōnen Champion le 6 novembre.