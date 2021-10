Bake Off Celebrity Mexico arrive sur HBO Max en octobre

La compétence à la recherche du « grand pâtissier« Est une sensation mondiale. Et cela est encore renforcé lorsque ses protagonistes sont célébrités très apprécié du public. Pour cette raison, il viendra Faire cuire la célébrité à Mexique et ce sera plein de défis, de recettes et de pâtisseries. Mais ce n’est pas tout : l’émission de téléréalité sera disponible très prochainement dans HBO Max. Passez en revue ici tout ce qui est connu jusqu’à présent sur ce succès mondial !

Le premier concours mexicain de confiserie sera lancé au mois de octobre et il sera également consacré comme le seule production non scénarisée dans le pays sur la plateforme de streaming. Au Patisserie, les célébrités devront mettre leurs connaissances et leurs compétences à l’épreuve pour relever chacun des défis afin de préparer les desserts les plus emblématiques et les plus amusants.

Qui seront les concurrents de l’émission de téléréalité? Yuri, Lorena Herrera, Alma Gómez « Cositas », Giovanna Romo, Sandra Itzel, Kenia Os, Omar Fierro, Roberto Carlo, Sergio Arau, Manu Nna, Marcelo Lara et Gabriel Coronel Ce seront eux qui démontreront leurs compétences et leurs inspirations en cuisine pour affirmer qu’ils sont les meilleurs pâtissiers amateurs et qu’ils sauront devenir les meilleurs du Mexique tout au long de la saison.

Pour sa part, Angélique Vale Elle sera chargée de diriger le programme et d’aider les participants à rester calmes face aux défis de créativité, de vitesse et de précision. De même, les jurys qui établiront les normes de qualité seront Paulina Abascal, Jesús Escalera et Benito Molina. L’équipe de juges aura pour tâche principale de sélectionner les meilleurs à chacune des journées.

+ Autres émissions de téléréalité culinaires à regarder sur HBO Max

En attendant la première de Bake Off Célébrité Mexique, vous pouvez profiter d’autres séries disponibles sur HBO Max qui continuent sur le même thème. Certaines d’entre elles sont Séléna + Chef, où Selena Gómez inclut dans chaque chapitre un chef renommé qui l’aidera à cuisiner quelque chose de délicieux ; Baketopia, un concours de pâtisserie avec Rosanna Pansino ; et L’événement, série dans laquelle Wolfgang Puck visite la cuisine de son entreprise alimentaire d’élite.

