Bake Off Argentina : y aura-t-il encore de la fraude ?

C’est fini! La voix argentine il s’est terminé en consacrant Francisco Benítez comme son vainqueur. C’est pourquoi, après le succès retentissant de cette émission de téléréalité, Telefé opte à nouveau pour une nouvelle émission : Patisserie. Ce concours gastronomique dans lequel les pâtissiers amateurs doivent mettre leurs compétences à l’épreuve débutera lundi prochain à 22h30 sur la chaîne précitée.







Cependant, dans cette deuxième saison de Patisserie la production a dû prendre de nouvelles mesures. Est-ce que, dans l’édition précédente, ils ont été impliqués dans des accusations de fraude grâce à la participante Samanta Casais. Lorsqu’on a su que c’était elle qui avait remporté le grand prix, une campagne a été menée sur Twitter pour la supprimer car elle enfreignait la règle du maximum : elle n’était pas une amateur, mais était une professionnelle.

Patisserie a pour objectif de rechercher de nouveaux talents et, par conséquent, demande que les participants ne soient pas des professionnels qui n’ont plus besoin d’aide. En ce sens et à la lumière de cet antécédent, le jury et chef pâtissier Dolly Irigoyen a avoué les mesures qui ont été prises pour éviter de revivre cette situation. Au cours d’une interview, il a avoué que la production enquêtait davantage sur chaque participant.

« Met il semble qu’un autre type de test a été étudié et fait, cela ne se reproduira plus», a-t-il déclaré à l’émission Agarrate Catalina sur Radio de la Ciudad. En outre, il a souligné que, comme pour MasterChef Celebrity, deux finales ont été enregistrées afin que le nom du vrai concurrent qui a remporté le titre ne soit pas divulgué.

D’un autre côté, pour clore, Dolly a assuré que maintenant une saison beaucoup plus controversée s’en vient. « Il y aura 14 participants, chacun avec sa propre personnalité, chacun avec son degré d’expérience de ce qu’il rapporte de chez lui. Tout arrive, il faut être conscient qu’un jour ça ne marche pas mieux et le lendemain ça s’effondre» Tels étaient les mots exacts du jury qui sera accompagné de Damián Betular et Pamela Villar sous la direction de Paula Chaves.