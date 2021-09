Bake Off Argentina : les participants préférés du public

L’attente est terminée et enfin Faire cuire l’Argentine retour à Telefe cette semaine. Les télé réalité cherche à affronter le pâtissiers amateurs de campagne, pour compenser le meilleur d’entre eux par la somme de un million et demi de pesos. Sous la direction de Paula chaves, une nouvelle génération de participants est entrée dans les cuisines pour devenir protagonistes du programme qui se déroulera du dimanche au jeudi à partir de 22h30.







Parmi les nouveaux cuisiniers, deux d’entre eux ont été très flattés sur les réseaux. Cependant, dans l’épisode diffusé hier soir, ils ont reçu un défi de Damien Bétular, le membre le plus drôle du jury. Tout a commencé lorsque le présentateur a lancé le défi créatif de la date à laquelle le 14 pâtissiers ils devraient tester leur prouesse technique dans les plats les plus sucrés.

« Chaque lundi sera le moment où ils laisseront leur imagination. Aujourd’hui plus que jamais nous allons voler. Nous allons vous demander de nous faire voyager à travers couleurs, saveurs et textures. Nous voulons que vous fassiez un gâteau qui soit un aller simple pour votre place dans le monde.« , a-t-il souligné. Et j’ajoute : « Un paysage, un moment de votre vie, un souhait ou un souvenir. Un gâteau qui représente ce moment précis où ils sont ou ont été heureux”.

Mais apparemment, certains participants l’ont pris avec plus de plaisir que d’autres. Gino et Facundo, par exemple, ils ont commencé à travailler ensemble sur le gâteau du premier d’entre eux. Pendant qu’ils cuisinaient, ils ne pouvaient s’empêcher de rire, de chanter et de danser. Le chauffeur s’est approché et les a marqués : « Jouent-ils au bowling ? Que font-ils? Plus que 10 minutes avant la fin du défi”.







Le vrai problème était quand Betular les a découverts et les a traités comme des « cancheros ». Gino a fustigé : «Nous sommes venus nous amuser”. Mais le jury ne se tut pas et rétorqua : « je serais venu pour gagner« . Enfin, Chaves a clôturé le moment en leur demandant de se concentrer sur les dernières minutes. Bien que la traversée ait été très amusante, la vérité est que le participant de Patisserie n’a pas répondu aux attentes du jury. Dans les réseaux, l’histoire était différente : les internautes adoraient la fraîcheur des pâtissiers et les soutenaient avec leurs messages. Découvrez les meilleures réactions ici!