Bain rituel déterré sur le site où Judas a trahi Jésus

Les archéologues ont découvert les restes d’une ancienne église de bain rituel à Gethsémané, un endroit près de Jérusalem où la Bible dit que Jésus a été trahi par Judas et arrêté.

Le bain rituel vieux de 2000 ans, appelé «mikvé», est la seule découverte archéologique connue à Gethsémané qui remonte à l’époque où Jésus ont vécu, les archéologues de l’Autorité des antiquités d’Israël (IAA) et du Studium Biblicum Franciscanum, qui ont fouillé conjointement le site, dit dans un communiqué .

« La découverte de ce bain, non accompagnée de bâtiments, atteste probablement de l’existence d’une industrie agricole ici il y a 2000 ans – produisant peut-être de l’huile ou du vin. Les lois juives de purification obligeaient les travailleurs impliqués dans la production d’huile et de vin à se purifier », Amit Re’em, archéologue du district de Jérusalem pour l’Autorité israélienne des antiquités, a déclaré dans le communiqué. Le nom Gethsémané est dérivé du mot hébreu pour «presse à huile», a-t-il ajouté.

Une église vieille de 1500 ans trouvée sur le site a probablement été construite lorsque le empire Byzantin a gouverné la région, bien que les gens aient continué à l’utiliser après que les musulmans ont pris le contrôle de la région vers 640 après JC, ont déclaré des archéologues dans le communiqué. L’église est en pierre finement sculptée, avec une inscription grecque qui se lit (en traduction):

« Pour la mémoire et le repos des amoureux du Christ [cross sign]. Dieu qui a reçu le sacrifice d’Abraham, acceptez l’offrande de vos serviteurs et donnez-leur la rémission des péchés. [cross sign] Amen « (Traduction par Leah Di Segni et Rosario Pierri)

Cette inscription grecque figurait parmi les découvertes dans l’église vieille de 1 500 ans. (Crédit image: ATEF SAFADI / POOL / AFP via )

Importance biblique

Selon la Bible, Jésus a été arrêté par une foule qui comprenait Judas , qui a identifié Jésus en l’embrassant. Jésus a ensuite été amené devant Ponce Pilate , le préfet romain de Judée, qui a jugé Jésus et l’a condamné à être crucifié.

Cela rend Gethsémané, qui a été le site de son arrestation et de sa trahison par Judas, important pour de nombreux chrétiens modernes. « Gethsémani est l’un des sanctuaires les plus importants de la Terre Sainte, parce que dans ce lieu la tradition se souvient de la prière confiante de Jésus et de sa trahison et parce que chaque année des millions de pèlerins visitent et prient dans ce lieu », fr. Francesco Patton, Custode de Terre Sainte, a déclaré dans la déclaration. Le Custode de Terre Sainte est nommé par le Vatican et est l’un des plus hauts responsables de l’Église de la région.

Les futurs pèlerins à Gethsémani pourront voir les nouvelles découvertes, ont déclaré les archéologues. Les « vestiges archéologiques récemment découverts seront incorporés dans le centre des visiteurs en construction sur le site et seront exposés aux touristes et aux pèlerins, qui, nous l’espérons, reviendront bientôt visiter Jérusalem », a déclaré Re’em.

