Bah merde ! Les arbres de Noël pourraient être plus chers cette année

La joie de Noël pourrait coûter un peu plus cher cette année.

Une combinaison de facteurs environnementaux, la récession de 2008, une offre restreinte d’arbres et des problèmes liés à la pandémie d’expédition et de camionnage pourraient signifier des prix plus élevés pour les arbres de Noël dans les fermes du pays cette saison des fêtes.

Bien qu’il puisse y avoir des pénuries pour les producteurs individuels, les consommateurs ne devraient pas s’inquiéter de ne pas pouvoir obtenir d’arbre du tout cette année, selon Tim O’Connor, directeur exécutif de la National Christmas Tree Association.

« Nous continuons de dire que ce n’est pas une pénurie », a déclaré O’Connor AUJOURD’HUI. « Vous repensez à l’époque où vous alliez dans une épicerie et qu’il y avait des étagères vides de papier toilette ou d’essuie-tout, c’est une pénurie, mais nous ne nous attendons pas à quelque chose comme ça.

« Il n’y a pas une communauté en Amérique qui ait jamais attiré mon attention où après une semaine d’ouverture, il ne reste plus un arbre à acheter. Cela n’arrive tout simplement pas. »

Cependant, des prix plus élevés semblent être presque certains dans de nombreux endroits à travers le pays.

« Je pense qu’il est possible qu’ils montent », a déclaré O’Connor. « Le facteur n°1 est que le coût du camionnage est sans aucun doute plus élevé que l’an dernier. »

Jack Sangillo, dont la famille dirige Anne Ellen Christmas Tree Farm à Manalapan, New Jersey, depuis plus de 20 ans, a cité un certain nombre de facteurs qui pourraient augmenter le prix des arbres cette année.

Les arbres mettent généralement de 10 à 12 ans à mûrir pour être prêts à la vente, de sorte que la récession de 2008 a joué un rôle dans le fait que l’offre actuelle d’arbres est plus petite. De nombreuses fermes ont fermé ou planté moins d’arbres en 2008 en raison de difficultés économiques, et les effets se font maintenant sentir.

« Un autre problème que rencontrent de nombreuses exploitations agricoles est uniquement lié aux facteurs environnementaux », a déclaré Sangillo AUJOURD’HUI. « Nous avons eu du mal à faire pousser des arbres en raison de différentes périodes humides et différentes périodes sèches en raison de la météo. De plus, les fermes du Vermont et du New Hampshire ont connu un gel précoce, et cela a en quelque sorte tué beaucoup d’arbres. »

Anne Ellen Christmas Tree Farm a environ 50 000 arbres dans le sol et importe généralement environ 2 500 arbres, mais les atteindre a été un combat cette année.

« J’ai appelé toutes les fermes forestières du New Hampshire et du Vermont et elles sont toutes vendues », a déclaré Sangillo.

Il a également estimé qu’un chargement d’arbres en provenance du Canada a coûté environ 2 000 € en frais de transport l’an dernier et pourrait maintenant atteindre 3 500 € cette année.

Les coûts croissants de tout – de l’essence et des tronçonneuses électriques nécessaires pour abattre les arbres au filet utilisé pour maintenir les arbres en place – seront également répercutés sur le consommateur.

Wendy Ruh, qui possède Sunset Christmas Tree Farm à Blairstown, New Jersey, avec son mari, Tim, a également cité un autre point de friction qui a été un problème pour les entreprises à travers le pays.

« Il y a aussi le coût du travail », a déclaré Ruh AUJOURD’HUI. « Nous avons ce problème depuis plusieurs années maintenant. C’est difficile de trouver des gens. »

Les conditions météorologiques extrêmes dans diverses régions du pays ont également eu un effet. L’Oregon, qui est le plus grand producteur d’arbres de Noël du pays, a connu des températures à trois chiffres cet été qui ont tué jusqu’à 90 % des arbres dans certaines fermes de l’Oregon.

« Nous avons eu quelques jours à 115 degrés cet été qui ont fait frire tant de nos arbres », a déclaré AUJOURD’HUI le propriétaire d’une ferme du comté de Clackamas qui a souhaité rester anonyme.

« Il y a des milliers d’arbres dans cette ferme qui ont été endommagés de cette manière, ce qui les rendra invendables », a déclaré à CNBC le cultivateur d’arbres de l’Oregon Mark Schmidlin de Schmidlin Farms Christmas Trees.

Les ventes d’arbres de Noël ont explosé dans de nombreux domaines l’année dernière en raison du fait que des personnes étaient bloquées pendant la pandémie et que de nombreuses autres avaient décidé de ne pas voyager pour voir leur famille et de rester à la maison à la place.

« L’année dernière a été définitivement une surprise, et je pense que c’était à cause de la pandémie », a déclaré Ruh. « Ce fut une année record pour un certain nombre de producteurs d’arbres de Noël. Nous avions des gens qui n’avaient jamais visité notre ferme auparavant parce que d’autres fermes étaient fermées ou vendues.

Ce ne sont pas seulement de vrais arbres de Noël non plus. Les arbres artificiels devraient également coûter plus cher cette année, selon l’American Christmas Tree Association. Les arbres vivants sont plus abordables à un prix moyen de 78 € contre 104 € pour un arbre artificiel, selon l’ACTA, mais même l’offre de faux est affectée par la congestion des chaînes d’approvisionnement, les sauvegardes dans les ports et les pénuries de transport maritime. contenants affectant de nombreux produits.

« Je pense que la chose que les consommateurs devraient faire est de prévoir d’obtenir leur arbre juste après Thanksgiving », a déclaré O’Connor. « S’ils sont prêts à obtenir leur arbre, ce serait un bon week-end pour le faire. Cela leur assurerait le plus grand choix.

« Il est probable que cette année, les lieux seront un peu plus choisis. Nous sommes optimistes qu’il y aura un arbre pour tous ceux qui en veulent un, mais soyez flexible. Vous pourriez avoir l’esprit fixé sur une certaine variété, et vous devrez peut-être prenez-en un autre ou allez à plusieurs endroits pour le trouver. »