Bague de fiançailles Shailene Woodley: voir les photos de son énorme scintillant

C’est officiel!

Lors d’une apparition sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, De gros petits mensonges L’actrice Shailene Woodley a finalement confirmé ses fiançailles avec la star de la NFL, Aaron Rodgers, après des semaines de spéculation.

Non seulement elle a confirmé leur romance éclair et a donné plus de détails sur leur relation pendant la pandémie, mais Woodley a également montré sa superbe bague de fiançailles tout au long de son interview, et mec, vous pouvez voir cette chose depuis l’espace!

Bague de fiançailles Shailene Woodley:

Découvrez son énorme sparkler ci-dessous et lisez la suite pour plus de détails sur sa relation avec son fiancé, la star des Green Bay Packers, Aaron Rodgers.

Woodley a confirmé ses fiançailles à Rodgers le 21 février.

Après des semaines de spéculation, Woodley a finalement confirmé ses fiançailles avec la star de la NFL lors d’une apparition sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon.

«Oui, nous sommes fiancés. Nous sommes fiancés. Mais pour nous, ce n’est pas une nouvelle, vous savez. C’est donc plutôt drôle », a-t-elle révélé. «Tout le monde en a peur en ce moment et nous nous disons: ‘Ouais, nous sommes fiancés depuis un moment.’»

Woodley a alors jailli à propos de Rodgers, l’appelant un «être humain merveilleux et incroyable».

Elle a également admis qu’elle ne s’était jamais imaginée épouser un athlète.

«Il est tout d’abord un être humain incroyable et merveilleux. Mais je n’ai jamais pensé que je serais fiancé à quelqu’un qui lançait des balles pour gagner sa vie. Comme je n’avais jamais pensé en tant que petite fille, je me disais: ‘Ouais, quand je serai grande, je vais épouser quelqu’un qui lance des balles!’ « , A-t-elle dit.

«Mais il est vraiment tellement bon dans ce domaine. Et je suis impressionnée », a-t-elle ajouté.

Woodley a également admis qu’elle n’avait jamais assisté à un match de football.

Dans une tournure surprise des événements, Woodley a admis qu’elle n’avait jamais assisté à un match de la NFL de toute sa vie et, grâce à la pandémie, elle n’a pu assister à aucun match pour encourager son futur mari.

« Je n’ai pas encore assisté à un match de football, et avant de le rencontrer, je n’avais jamais vu un match de football auparavant », a révélé l’ancienne actrice de Secret Life of the American Teenager. « Je n’ai tout simplement pas grandi avec le sport – en particulier le sport américain. Cela n’a jamais vraiment été sur mon radar. »

Elle dit que son chien «l’a tirée de côté» pour poursuivre Rodgers.

«Quand je l’ai rencontré pour la première fois … mon chien m’a tiré à part et m’a dit: ‘Si vous ne sortez pas avec ce mec, je vous renierai en tant que mère parce que les trois pieds que je cours avec vous lorsque vous lancez une balle ne sont rien comparés à le marathon que je suis capable de courir avec lui », dit-elle en plaisantant.

Ils partagent apparemment le même astrologue.

Vous savez ce qu’ils disent: le couple qui va ensemble chez le même astrologue… semble se fiancer!

En 2017, Woodley s’est assis avec l’astrologue Debra Silverman pour une lecture, dont Silverman a écrit sur son site Web.

«J’ai eu le plaisir de m’asseoir récemment avec cette jeune femme pour discuter de son intérêt pour l’astrologie, de notre capacité mutuelle à plonger dans la métaphysique et de notre amour de la vérité», a-t-elle écrit à côté d’un selfie avec Woodley.

En juillet 2020, Rodgers a également discuté avec Silverman, et il a en fait rencontré l’astrologue célèbre par l’intermédiaire de son ex, Danica Patrick.

«Lors de votre concert, il y avait une femme nommée Debra Silverman… et Danica l’a interviewée pour le podcast. Je suis arrivé à la rencontrer, j’ai eu l’occasion de lire, et cela a juste stimulé mon intérêt », a-t-il déclaré lors d’un Instagram Live avec le musicien Nahko en mars 2020.

«C’est fascinant de voir à quel point cela peut être précis lorsque vous commencez à comprendre votre thème natal et c’est quelque chose qui a vraiment retenu mon intérêt et c’est fascinant pour moi et je suis excité chaque fois que j’en apprends plus», a-t-il ajouté.

Il y a une rumeur selon laquelle l’ex de Rodgers, Danica Patrick, a présenté le couple.

Leur astrologue partagé n’est pas la seule personne que Rodgers aurait rencontrée par l’intermédiaire de son ex, pilote de course automobile Danica Patrick.

Un objet aveugle soumis au site de potins sportifs, Terez Owens, en juillet 2020, on lit:

«Il semblait qu’Aaron avait trouvé son partenaire idéal en Danica Patrick. Danica n’avait aucune idée quand elle a présenté l’actrice Shailene Woodley à Aaron que Shailene ferait une pièce pour lui. Shailene et Aaron étaient assez confortables le week-end dernier à Tahoe. On dirait qu’Aaron a échangé à une petite amie beaucoup plus jeune. Danica est dévastée par la trahison d’Aarons. Sortez votre pop-corn, celui-ci va devenir salissant!

Bien qu’il n’ait jamais été confirmé comment le couple s’est rencontré, Woodley a déclaré que leur relation avait commencé pendant la pandémie.

Félicitations à l’heureux couple!

