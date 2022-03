BAFTA Awards 2022 EN DIRECT : tous les nominés et gagnants de la cérémonie

La Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision célèbre ce dimanche la 75ème édition du Prix ​​Bafta, dans ce qui fera partie de la dernière ligne droite de la saison des récompenses qui se terminera avec les Oscars le 27 mars. Certains estiment que les résultats que nous verrons ensuite prédiront ce qu’il adviendra de la Hollywood Academy, c’est donc une cérémonie à laquelle il faut prêter attention car elle assume les parcours de tous les nominés. Consultez la liste des gagnants!

La cérémonie de remise des prix sera complètement différente de l’année dernière, puisqu’un événement virtuel a eu lieu en raison de la pandémie de coronavirus et maintenant le glamour a atteint le Royal Albert Hall de Londres, où la plupart des candidats diront présents. En commémoration du 60e anniversaire de James Bond, une chanson caractéristique a été chantée qui a cédé la place aux présentateurs de chaque catégorie : Lady Gaga, Benedict Cumberbatch, Emma Watson, Florence Pugh, Millie Bobby Brown, Rege Jean-Page, Sophie Turner, Barbara Broccoli, Aaron Sorkin et Jessie Buckleyentre autres.

Le film qui est arrivé en tête des candidatures était dunes de Denis Villeneuve, puisqu’il totalise 11 nominations et cherche à frapper le genre science-fiction. D’autre part, Jane Champion et Le pouvoir du chien ajouter jusqu’à huit triplets, suivis des six de Belfast de Kenneth Branagh. Ensuite, toutes les nominations ainsi que les gagnants qui sont annoncés lors de la cérémonie. Regardez qui remporte un BAFTA !

+ Nominés et gagnants des BAFTA 2022

+MEILLEUR FILM :

Belfast

ne regarde pas

dunes

Pizza Réglisse

Le pouvoir du chien | GAGNANT

+MEILLEUR FILM BRITANNIQUE :

Après l’amour

Ali et Ava

Belfort | GAGNANT

point d’ébullition

Cyrano

Tout le monde parle de Jamie

Maison Gucci

Hier soir à Soho

pas le temps de mourir

qui passe

+PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE D’UN PRODUCTEUR, RÉALISATEUR OU ÉCRIVAIN BRITANNIQUE :

Après l’amour – Aleem Khan

Point d’ébullition – James Cummings et Hester Ruoff

Plus dure sera la chute – Jeymes Samuel | GAGNANT

Fantasmes de clavier – Posy Dixon et Liv Proctor

Passer – Salle Rebecca

+MEILLEUR RÉALISATEUR :

Aleem Khan – Après l’amour

Ryusuke Hamaguchi – Conduis ma voiture

Audrey Diwan – Happening

Paul Thomas Anderson – Pizza à la réglisse

Jane Campion – Le pouvoir du chien | GAGNANT

Julia Ducornau – Titane

+MEILLEURE ACTRICE :

Lady Gaga – Maison Gucci

Alana Haim – Pizza à la réglisse

Emilia Jones – CODA

Renate Reinsve – La pire personne du monde

Joanna Scanlan – Après l’amour | GAGNANT

Tessa Thompson – Passe

+MEILLEUR ACTEUR :

Adéel Akhtar – Ali & Ava

Mahershala Ali – Chant du cygne

Benedict Cumberbatch – Le pouvoir du chien

Leonardo DiCaprio – Ne lève pas les yeux

Stephen Graham – Point d’ébullition

Will Smith – King Richard : une famille gagnante | GAGNANT

+ MEILLEURE ACTRICE DANS UN SOUTIEN :

Caitriona Balfe – Belfast

Jessie Buckley – La fille perdue

Ariana Debose – Histoire du côté ouest | GAGNANT

Ann Dowd – Messe

Aunjanue Ellis – King Richard : une famille gagnante

Ruth Negga – Passe

+MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN :

Mike Faist – Histoire du côté ouest

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA | GAGNANT

Woody Norman – Allez allez

Jesse Plemons – Le pouvoir du chien

Kodi Smit Mcphee – Le pouvoir du chien

+ PRIX EE RISING STAR (vote du public)

Lashana Lynch | GAGNANT

Ariana DeBose

Harris Dickinson

Millicent Simmonds

Kodi Smith-Mcphee

+MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL :

Être les Ricardo – Aaron Sorkin

Belfast – Kenneth Branagh

Ne lève pas les yeux – Adam McKay

King Richard : Une famille gagnante – Zach Baylin

Pizza à la réglisse – Paul Thomas Anderson | GAGNANT

+ MEILLEUR SCÉNARIO ADAPTÉ :

CODA : signes du cœur – Sian Heder | GAGNANT

Conduis ma voiture – Ryusuke Hamaguchi

Dune – Denis Villeneuve

La fille noire – Maggie Gyllenhaal

Le pouvoir du chien – Jane Campion

+MEILLEUR FILM D’ANIMATION :

Charme | GAGNANT

Lucas

La famille Mitchell contre. les machines

+MEILLEUR FILM INTERNATIONAL :

Conduire ma voiture | GAGNANT

C’était la main de Dieu

mères parallèles

petite maman

La pire personne au monde

+MEILLEUR DOCUMENTAIRE :

Devenir Cousteau

vache

fuir

La rescousse

Été de l’âme | GAGNANT

+MEILLEURE BANDE SON ORIGINALE :

Daniel Pemberton – Être les Ricardo

Nicholas Britell – Ne lève pas les yeux

Hans Zimmer-Dune | GAGNANT

Alexandre Desplat – La dépêche française

Jonny Greenwood – Le pouvoir du chien

+MEILLEUR CASTING :

Point d’ébullition – Carolyn McLeod

Dune – Francine, Maisler

La Main de Dieu – Massimo Appolloni et Annamaria Sambucco

King Richard – Rich Delia et Avy Kaufman

Histoire du côté ouest – Cindy Tolan | GAGNANT

+MEILLEURE PHOTOGRAPHIE :

Dune-Greig Fraser | GAGNANT

L’allée des cauchemars – Dan Lausten

Pas le temps de mourir – Linus Sandgren

Le pouvoir du chien – Ari Wegner

La Tragédie De Macbeth – Bruno Delbonnel

+MEILLEURE ÉDITION :

Belfast – Una Ni Dhonghaile

Dune – Joe Walker

Pizza à la réglisse – Andy Jurgensen

Pas le temps de mourir – Tom Cross et Elliot Graham | GAGNANT

Été de l’âme – Joshua L. Pearson

+ MEILLEURE CONCEPTION DE PRODUCTION :

Cyrano – Sarah Greenwood et Katie Spencer

Dune – Patrice Vermette et Zsuzsanna Sipos | GAGNANT

La dépêche française – Adam Stockhausen et Rena Deangelo

Nightmare Alley – Tamara Deverell et Shane Vieau

West Side Story – Adam Stockhausen et Rena Deangelo

+ MEILLEURE CONCEPTION DE COSTUMES :

Cruella – Jenny Beavan | GAGNANT

Cyrano – Massimo Cantini Parrini

Dune – Robert Morgan et Jacqueline West

La dépêche française – Milena Canonero

Nightmare Alley – Luis Sequeira

+ MEILLEUR MAQUILLAGE ET COIFFURE :

Cruella – Nadia Stacey et Naomi Donne

Cyrano – Alessandro Bertolazzi et Siân Miller

Dune – Love Larson et Donald Mowat

Les yeux de Tammy Faye – Linda Dowds, Stephanie Ingram et Justin Raleigh | GAGNANT

Maison Gucci – Frederic Aspiras, Jane Carboni, Giuliano Mariana et Sarah Nicole Tanno

+ MEILLEUR SON :

Dune – Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green et Ron Bartlett | GAGNANT

La nuit dernière à Soho – Colin Nicolson, Julian Slater, Tim Cavagin et Dan Morgan

Pas le temps de mourir – James Harrison, Simon Hayes, Paul Massey, Oliver Tarney et Mark Taylor

A Quiet Place Part II – Erik Aadahl, Michael Barosky, Brandon Proctor et Ethan Van Der Ryn

West Side Story – Brian Chumney, Tod Maitland, Andy Nelson et Gary Rydstrom

+ MEILLEURS EFFETS VISUELS :

Dune – Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles et Gerd Nefzer | GAGNANT

Free Guy – Swen Gillberg, Brian Grill, Nikos Kalaitzidis et Daniel Sudick

Ghostbusters : Afterlife – Aharon Bourland, Sheena Duggal, Pier Lefebvre et Alessandro Ongaro

Les résurrections matricielles – Tom Debenham, Hew J Evans et Dan Glass, JD Schwaim

Pas le temps de mourir – Mark Bokowski, Chris Corbould, Joel Green et Charlie Noble

+ MEILLEUR COURT D’ANIMATION BRITANNIQUE :

Affaires de l’art – Joanna Quinn, Les Mills

Ne nourrissez pas les pigeons – Jordi Morera | GAGNANT

La nuit de l’effroi vivant – Ida Melum, Danielle Goff, Laura Jayne Tunbridge et Hannah Kelso

+MEILLEUR COURT MÉTRAGE BRITANNIQUE :

Le flic noir – Cherish Oteka | GAGNANT

Femme – Sam H. Freeman, Ng Choon Ping, Sam Ritzenberg et Hayley Williams

Le Palais – Jo Prichard

Farcies – Theo Rhys et Joss Holden-Rea

Trois réunions du comité extraordinaire – Michael Woodward, Max Barron et Daniel Wheldon

