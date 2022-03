BAFTA 2022 : Comme Kristen Stewart, Olivia Colman a-t-elle été une autre victime du prince William ?

BAFTA 2022

Kristen Stewart et Olivia Colman ont un point commun dans leur carrière : elles ont toutes les deux joué un membre de la royauté. Mais cela a-t-il été préjudiciable à la réussite de ses futurs projets ?

La saison des récompenses a commencé et personne n’en doute. Après deux ans de pandémie, les cérémonies ont repris forme physique et n’étaient plus en ligne. Le dernier d’entre eux et celui qui a laissé de grandes controverses à son sujet a été la célébration de la Prix ​​Bafta 2022. La British Academy of Film and Television Arts a tenu sa 75e édition qui s’est déroulée au Royal Albert Hall.

Les Prix ​​Bafta Ils sont l’un des plus attendus de l’année puisque ce sont eux qui débutent par la dernière ligne droite de la saison des récompenses qui se terminera par les Oscars. A cette occasion, l’Académie fêtera sa quatre-vingt-quatorzième édition le 27 mars, prenant pour précédent tout ce qui s’est passé en Angleterre. En fait, ce sont ces mêmes qui prédisent ce qui se passera dans l’attribution maximale.

Bien sûr, la vérité est que les Oscars ne semblent pas être guidés par le travail précédent de leurs artistes. En effet, d’après ce qui s’est passé au BAFTA 2022, il y a deux actrices qui ont subi les conséquences des rôles qu’elles ont joués maintenant et il y a quelques années. C’est le cas de Kristen Stewart qui a joué l’an dernier dans Spencerle film de Lady Di et, malgré le fait qu’il ait remporté plus d’une statuette cette saison, il n’a rien reçu aux BAFTA, pas même une nomination.

Cependant, ce n’est pas le seul cas. Tout comme Stewart aurait été victime de l’influence de la royauté britannique, il y a aussi Olivia Colman. L’actrice, l’année dernière a brillé avec son travail dans la fille noire au point qu’elle est nominée à l’Oscar de la meilleure actrice, mais aux BAFTA ? Rien! Et, apparemment, la même chose se serait produite : l’influence de la royauté britannique aurait été la cause de sa non-nomination. En effet, comme on le sait, l’interprète a donné vie à la reine Elizabeth II dans les troisième et quatrième saisons de La Couronne.

Il faut se rappeler que la Maison royale britannique a eu beaucoup de contrôle sur ce qui se passe aux BAFTA, pendant des années, depuis que le prince William est le président de la British Academy of Film and Television Arts. Et, avec cela, une fois de plus, il est démontré que la censure et l’autorité des personnes puissantes peuvent nuire à ceux qui ne jouent qu’un rôle.

