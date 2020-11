Baekhyun d’EXO révèle sa coiffure préférée – mais les fans peuvent ne pas être d’accord

EXOde Baekhyun a porté de nombreuses coiffures audacieuses au fil des ans, mais laquelle était sa préférée? Baekhyun a laissé échapper la réponse dans une vidéo avec son coiffeur, Park Naeju – mais les fans pourraient ne pas être d’accord avec la réponse.

Dans un aperçu de l’épisode de la semaine prochaine de Dare U Naeju avec Baekhyun, le coiffeur idole Park Naeju a interrogé la star d’EXO sur ses époques capillaires préférées et les moins préférées de sa carrière. Pour garder les fans de regarder, Park a censuré la réponse de Baekhyun. Cependant, les fans sont convaincus qu’ils ont déjà trouvé la réponse: «Ko Ko Bop».

naejoo a demandé quel était le style de cheveux préféré de baekhyun et il se pourrait que la réponse de baekhyun ait été à l’époque kokobop, car il a également dit une fois que la réaction des fans n’était pas si bonne 😅pic.twitter.com/mNYTP2aTum – ☆ cloche mademoiselle chanyori (@exorijilleo) 24 novembre 2020

Certains disent que vous pouvez voir et entendre la syllabe finale «Bop» malgré la censure, tandis que d’autres fans ont noté que ce ne serait pas la première fois que Baekhyun parlait de ses cheveux «Ko Ko Bop». Mais pourquoi le style était-il si controversé?

Si vous ne vous souvenez pas à quoi ressemblaient les cheveux de Baekhyun à cette époque de 2017, voici un rappel: la star est sortie dans un mulet strié de rouge.

Inutile de dire que les mulets sont l’une des coiffures les plus polarisantes de K-Pop. Certaines personnes les aiment, tandis que d’autres pensent qu’elles sont une explosion indésirable du passé. En tant que tel, de nombreux fans ont été surpris lorsqu’ils ont vu pour la première fois les cheveux de Baekhyun dans ses teasers pour La guerre.

Depuis lors, de nombreuses stars ont essayé de balancer leurs propres mulets, y compris BTSde Jin,

NCTde Taeyong,

Enfants errantsde Hyunjin,

et même un autre membre EXO Chen, qui a grandi un mulet pour “Tempo”.

Cependant, à l’époque, le style était encore relativement impopulaire. dans le Dare U Naeju extrait du clip, Baekhyun a déploré que les réponses du public à son “Ko Ko Bop” mulet “n’étaient pas si positifs«.

Triste derrière l’histoire… – Baekhyun

Et ce n’est pas la première fois que Baekhyun a avoué que de nombreux fans n’étaient pas amoureux de son mulet. Plus tôt cette année, il a partagé une histoire similaire sur KBSde Youtube séries, BATEAU. Pendant la vidéo, Baekhyun a dit qu’il “aimé ce style“—De la coupe aux faits saillants — et j’ai pensé que cela deviendrait un”chose énorme” A l’avenir.

Cependant, il a admis que cela a fini par être l’une des coiffures que les fans d’EXO n’aimaient pas, ce qui l’a amené à promettre de ne plus jamais essayer.

Cela dit, malgré les critiques de Baekhyun à l’époque, il semble que les EXO-L internationaux en soient venus à adorer le style. Depuis le Dare U Naeju clip déposé sur YouTube, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour revivre à quel point il était vraiment beau.

Les poils de mulet de baekhyun restent supérieurs pic.twitter.com/jWrIyXf0W9 – sha ʚ (@CORGlBBH) 24 novembre 2020

mais le mulet baekhyun était un service complet. Je ne comprendrai jamais pourquoi les exols détestent ça pic.twitter.com/mkKmKs3Tpn – ً (@fmbaek) 24 novembre 2020

le mulet, les reflets rouges, la poitrine, ce sera toujours mon look préféré de baekhyun. pic.twitter.com/TisFRRGvXD – kysha 开 (@kyungsoftie) 24 novembre 2020