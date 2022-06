Baddies South Zeus Episode 4 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de Baddies South Zeus Episode 4. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de la série recherchent vraiment son prochain épisode car tous ses fans sont vraiment très excités de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 4 de Baddies South Zeus dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses moulages, ainsi que d’autres informations liées à cette Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Baddies est une franchise de télé-réalité produite par Natalie Nunn et Tanisha Thomas. C’est un spin-off de la série Bad Girls Club d’Oxygen. Baddies South a commencé la production en avril 2022 dans diverses villes du sud des États-Unis. Son premier épisode est sorti le 12 juin 2022 et en peu de temps, cette émission de téléréalité a réussi à gagner beaucoup de popularité.

Dans ce spectacle, vous verrez les dames s’écraser dans des maisons luxueuses, animer et se produire dans les clubs et les fêtes les plus chaudes, puiser dans le côté sauvage et sombre de la culture du sud et prouver pourquoi elles sont les filles les plus méchantes du monde. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous deviendrez plus excité de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir regardé son épisode précédent, les fans recherchent maintenant la date de sortie de Baddies South Zeus Episode 4. Alors sans plus tarder, jetons un coup d’œil ci-dessous.

Baddies South Zeus Épisode 4 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 4 de Baddies South Zeus. L’épisode 4 de cette émission sortira le 3 juin 2022. Si vous êtes impatient de savoir ce qui va se passer dans cet épisode, attendez simplement la date indiquée et n’oubliez pas de le regarder.

Où regarder Baddies South?

Si vous voulez regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur Zeus Network et c’est la plateforme officielle de la série. Si vous souhaitez profiter de cet épisode sur une plateforme en ligne, vous pouvez le diffuser sur le site officiel de Zeus Network. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution du spectacle

Voici la liste des acteurs de cette émission.

Briana « Bri » Walker

Natalie Nunn

Elliadria « Persuasian » Griffon

Jelaminah « Jela » Lanier

Gia « Rollie » Mayham

Sashanna « Slim » McLaurin

Roche chrétienne

Anne Moore

Scotlyn « Scotty » Ryan

Conclusion

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 4 de Baddies South Zeus, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 4 de Baddies South Zeus, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

