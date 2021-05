Badass personnages aux cheveux blancs dans l’anime

Je pense qu’il est prudent de dire que voir Badass White-Haired Characters In Anime pourrait vous exciter. Je ne sais pas ce que c’est, mais dès qu’un personnage aux cheveux blancs est ajouté, ou dès que les cheveux d’un personnage deviennent blancs, des épisodes fantastiques s’ensuivent. Les cheveux blancs sont une couleur de cheveux tout à fait naturelle pour les personnages de tous âges dans l’anime, même s’ils sont associés à l’âge dans le monde réel.

Alors que le blanc est synonyme d’innocence, certains personnages d’anime aux cheveux blancs sont loin d’être innocents. À tout le moins, ces personnages sont rarement ternes, ils sont donc les véritables vedettes. Nous examinerons les meilleurs cheveux blancs comme du cristal que l’anime a à offrir dans cet article. Et voyons qui peut porter son chapeau de neige de la manière la plus créative.

Interdiction (sept péchés capitaux)

Ban est un homme grand et musclé à la peau bronzée, aux muscles abdominaux bien développés et affalé. Il a les yeux rouge écarlate et les cheveux bleu clair courts et hérissés. Il a également de fins sourcils noirs et des cheveux rouge écarlate. Il reste avec une énorme cicatrice près de sa mâchoire. Eh bien, tous merci à Meliodas pour cela. De plus, ne pas oublier qu’il est membre de Nanatsu no Taizai.

Ban, comme la majorité de ses collègues, portait une armure rouge complète avec un casque et portait soit un bâton à trois sections, soit une rapière il y a dix ans. Ses cheveux s’étaient étendus sur ses oreilles et il avait développé une grande barbe et une moustache pendant son séjour dans le donjon de Baste. Peu de temps après s’être échappé de sa cellule, il a profité des attaques de Jéricho pour se raser la barbe et raccourcir sa longue coiffure.

Killua Zoldyck (HunterXHunter)

Né dans la famille Zoldyck, Killua s’est entraîné pour devenir un assassin parfait. Cependant, en raison de l’ennui, il a décidé de s’enfuir de chez lui et de devenir chasseur. Killua a un comportement charismatique et semble ne pas se soucier des conventions sociales. Il partage cependant ses pensées et maintient un comportement honnête. Killua activera son système nerveux et augmentera considérablement sa vitesse en produisant une explosion d’électricité à travers son propre corps. Killua est assez rapide dans cet état pour vaincre les gardes royaux, qu’il ne pouvait même pas gratter sous sa forme précédente.

Shoto Todoroki (My Hero Academia)

Je pense qu’il pourrait être le gars numéro un dans certaines situations. Il a une carrure assez grande et a les cheveux longs, qui ne passent pas son cou. Son premier costume était une chemise blanc cassé simple avec un pantalon noir et une botte blanche. Il porte une épaisse veste bleu foncé avec un col haut et ses jambes sont couvertes par une paire de bretelles dorées. Sa ceinture utilitaire est également attachée à sa taille. Plus tard, il gagne deux protège-poignets dorés qui aident à réguler la température du corps.

Asta (trèfle noir)

Asta est un jeune homme petit et musclé. Il a les cheveux blonds cendrés avec une frange devant son front et une seule mèche dépassant du milieu de la tête. Il porte un bandeau noir avec un insigne de taureau noir de couleur or sur le devant et une étoile à quatre branches de couleur rouge avec trois points de suture dans le dos pour maintenir ses cheveux en place. Il a des cicatrices sur tout le corps dues à son entraînement physique rigoureux, ainsi qu’une énorme cicatrice sur son abdomen due à l’une des harpes de Mars qui le transperce.

Ken Kaneki (Tokyo Ghoul)

Le protagoniste de la série Tokyo Ghoul est Ken Kaneki. Il est le père d’Ichika Kaneki et le mari de Touka Kirishima. Il était un étudiant régulier à l’Université de Kamii, où il a étudié la littérature japonaise. Le kakuhou de Rize Kamishiro a été transplanté en lui, ce qui l’a finalement transformé en une goule borgne.

Kaneki est la première goule borgne produite artificiellement. Le Quinx est inspiré par son état spécial de demi-goule. Il sait comment fonctionner comme une goule après avoir rejoint Anteiku en tant que serveur à temps partiel et s’appelle Eyepatch.

Archer (Fate / Staynight)

Masters, un occultiste influent de l’anime Archer – Fate / Staynight, invoque des sentiments pour les aider dans leur recherche du Saint Graal. Le serveur de M. Rin Tohsaka, Bishop, est l’un des Brave Feelings. Bishop a laissé tomber beaucoup de ses souvenirs à la suite de sa redoutable convocation, ce qui le rendait astucieux et inexplicable, cachant souvent de petites informations aux autres. Il est peut-être cool et ironique, mais il partage les traits d’autres garçons animés aux cheveux blancs en ce sens qu’il utilise ses proches pour cacher des aspects de ses caractéristiques négatives. Ce groupe de personnages d’anime possède un large éventail de compétences d’armes.

