Bad Vegan débute le 16 mars : une histoire de nourriture pure, d’éclairage au gaz et de scandale à New York

De Chris Smith, le producteur exécutif de Roi tigre et directeur de Fyre : la plus grande fête qui n’ait jamais eu lieuest le dernier documentaire sur le vrai crime de Netflix, Mauvais végétalien : renommée. Fraude. Fugitifs., une série documentaire folle en quatre parties qui raconte l’histoire de Sarma Melngailis, une chef superstar de la cuisine crue de New York, New York. Sarma a épousé un arnaqueur louche et est passée d’être connue comme la reine de la cuisine végétalienne à une femme en fuite jusqu’à ce qu’elle soit finalement arrêtée pour avoir commandé une pizza Domino’s. Ses méfaits commis à sa demande ont entraîné un total de dommages collatéraux de 6,1 millions de dollars, selon La bête quotidienne.

Melngailis a ouvert Pure Food and Wine en 2004. Avec des clients de Chelsea Clinton à Alec Baldwin, elle était une célébrité du monde de l’alimentation, du moins jusqu’à ce qu’elle rencontre Anthony Strangis en 2011. Après avoir fait face à la prison pour vol qualifié et fraude pour son rôle dans les crimes , Melngailis veut partager sa version de l’histoire. Plus d’une décennie plus tard, elle espère partager son histoire d’éclairage au gaz et de manipulation à la demande d’un homme à la langue d’argent dans un conte qui est en quelque sorte encore plus escroc que le Amadou escroc. Strangis/Fox a en fait fait croire au diplômé de Wharton (comme vraiment, vraiment CROYEZ) que son pit-bull, Leon, pourrait devenir immortel, puis a vidé son restaurant végétalien cru de 12 ans de près de 2 millions de dollars, raidissant les employés et les investisseurs. Toute cette affaire sordide est sortie en Salon de la vanité en 2016.

Bad Vegan fait ses débuts sur Netflix le 16 mars







Le communiqué de presse de Netflix pour Mauvais végétalien : renommée. Fraude. Fugitifs. décrit la série comme « une série documentaire sauvage en quatre parties qui explore comment Sarma Melngailis, la célèbre restauratrice derrière le hotspot étincelant de New York Pure Food and Wine, est passée de la reine de la cuisine végétalienne à être connue sous le nom de » Vegan Fugitive « » peu de temps après avoir rencontré un homme qui se faisait appeler Shane Fox mais qui était en réalité Anthony Strangis, en 2011.

Melngailis a été arrêtée et condamnée après avoir volé près de 2 millions de dollars au restaurant et à son personnel et après qu’elle et son mari ont été retrouvés enfermés dans un motel du Tennessee par les forces de l’ordre. « Leur perte? Une accusation portée sous le vrai nom de Fox, Anthony Strangis, pour une pizza Domino’s. »

Selon le producteur de l’émission, Mark Emms, il s’est senti personnellement obligé de raconter cette histoire sur la façon dont une femme pourrait être manipulée pour faire quelque chose comme ça. Il a déclaré dans le communiqué de presse que:

Je connais Sarma depuis plus de 15 ans et j’ai été surprise, confuse et bouleversée quand j’ai vu tous les titres à sensation entourant son arrestation. Sarma et moi nous sommes rencontrés à New York avant qu’elle ne purge sa peine à Rikers Island et elle m’en a dit plus sur ce qui s’était passé. Je ne pouvais pas croire ce que j’entendais. C’était l’histoire la plus bizarre et la plus surréaliste que j’aie jamais entendue et je devais essayer de lui donner un sens. Comment et pourquoi ce cauchemar est-il arrivé à quelqu’un comme Sarma ? C’était aussi une histoire que j’ai trouvée profondément choquante et cruelle et il me semblait important qu’elle soit racontée à un public plus large. Je n’avais jamais fait de documentaire auparavant, mais je savais que je devais le faire.

Eh bien, c’est une affaire crue. Bien qu’un investisseur ait dit sarcastiquement, « elle est coupable d’une conduite indigne d’un végétalien ». Cependant, peut-être qu’ils sont simplement coupables de conduite indigne des gens parce que les végétaliens n’ont aucune supériorité morale.





