Bad Bunny’s Spider-Man Spinoff El Muerto retiré du calendrier de sortie de Sony

Bien que plus tôt cette année tout semblait prêt pour que le film commence bientôt la production malgré quelques retards et conflits d’horaire avec sa star principale, Variety confirme maintenant que le film a été retiré du calendrier de Sony Pictures, où il occupait la date du 12 janvier. 2024. Bien sûr, étant donné qu’il reste quelques mois pour ce jour et qu’il n’y a pas d’annonces sur le début du tournage, il fallait s’y attendre.

En dépit du fait que El Muerto semble être de plus en plus loin de devenir une réalité, Sony Pictures a un calendrier chargé en ce qui concerne les projets liés à Homme araignée. Comme À travers le vers d’araignée prend d’assaut les salles, les fans attendent la conclusion épique de l’histoire de Miles Morales dans Au-delà du vers d’araignéele troisième volet de la trilogie devrait sortir en salles l’année prochaine.

De plus, Aaron Taylor-Johnson fera son retour triomphal dans le monde de la bande dessinée avec Kraven le chasseur, qui a lancé sa première bande-annonce plus tôt cette semaine. Dakota Johnson rejoindra le genre super-héros pour la première fois en Madame Webun film dans lequel elle joue aux côtés Euphorie star Sydney Sweeney qui joue une version live-action de Spider-Woman. Tom Hardy, la grande star de la franchise en plus de Tom Holland, devrait également revenir en tant qu’Eddie Brock dans Venin 3.

Qui est El Muerto ?

El Muerto, également connu sous le nom de The Aztec Zombie, a été créé en 1998 par Javier Hernandez pour la compagnie Los Comex, apparaissant pour la première fois dans Daze of the Dead : l’édition numéro un. Le protagoniste de l’histoire est Juan Carlos Estrada Sanchez, un jeune Mexicain qui vit en Californie et fait partie d’une longue lignée d’hommes qui ont acquis de grandes capacités grâce à un symbole particulier dessiné sur le masque qu’ils utilisent pour se battre.

Cependant, Juan Carlos n’a pas voulu rejoindre la tradition familiale et devenir El Muerto sur le ring. Pour cette raison, lorsque le rituel qui le consacrerait comme nouveau porteur du masque, héritant de celui-ci de son père, est effectué, il refuse d’affronter El Dorado, un autre lutteur avec qui il devait partager le rituel.

Offensé, El Dorado veut le tuer, mais le père de Juan intervient et ils parviennent à un accord qui donne à l’héritier 10 ans pour se préparer à la grande bataille. C’est à cette époque que Juan se rend à Brooklyn et croise la route de Spider-Man, qu’il affronte en réalité. Cependant, le célèbre héros finit par défendre Juan quand El Dorado part à sa recherche.

En fin de compte, les deux font équipe pour vaincre le combattant, et c’est pourquoi El Muerto est considéré beaucoup plus comme un anti-héros qu’un méchant au sein du Homme araignée canon.