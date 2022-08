Bad Bunny sera une grande star de Marvel, assurent-ils de Sony

Merveille/Sony

Le PDG de Sony a été encouragé à risquer que le musicien Bad Bunny devienne une grande star de Marvel après la première du film El Muerto.

© Gettymauvais lapin

La Personnages de l’univers cinématographique de Spider-Man est l’un des grands paris de Sony où des acteurs de la stature de Tom Hardy et Jared Leto ont déjà fait leurs débuts dans des projets tels que les deux films de Venin et la cassette Living Vampire : Morbius. La société de production travaille sur d’autres films pour continuer à ajouter des personnages tels qu’ils sont Kraven le chasseur avec Aaron Taylor Johnson, madame la toile avec Dakota Johnson et Le mort avec mauvais lapin.

Le mort est sûrement l’un des projets qui attire le plus l’attention du fandom de merveille. Après tout, ce personnage n’est apparu dans les romans graphiques que deux fois, faisant ses débuts dans le numéro 6 de Quartier amical Spider-Man en 2006. Qui est-ce ? Juan Carlos Estrada Sánchez est un homme qui hérite d’un héritage familial intéressant : un masque mystique qui donne à son porteur une force extraordinaire.

Au début, ce Latino ne veut rien avoir à faire avec ces nouvelles compétences, mais après la mort de son père, tout se termine par une confrontation où Le mort est l’adversaire de homme araignée dans un combat sans quartier. Jusqu’à présent, tout ce que l’on sait sur le personnage qui atteindra le grand écran aux mains de Sony en 2024. On parle d’un vrai pari de la part de la société de production !

Bad Bunny jouera dans El Muerto

Le mort mettra en vedette le musicien mauvais lapin comme nous l’avons dit précédemment et beaucoup sont surpris du choix du Portoricain qui a une très courte carrière dans l’industrie cinématographique hollywoodienne où il a fait une apparition dans le film rapide et furieux 9 En plus de participer à l’imminente Train à grande vitesse avec des personnalités comme Brad Pitt et Aaron Taylor-Johnson. Ce qui est certain, c’est que Sony faites suffisamment confiance à ce musicien pour lui confier un rôle de premier plan.

Tony VinciquerraPDG de Sony, estime que mauvais lapin deviendra un « grande star de Marvel » après que les fans voient Le mort dans les cinémas du monde entier. L’exécutif a été encouragé à dire Le journaliste hollywoodien: « Nous sommes ravis de les avoir tous les deux, Bad Bunny va être une grande star de Marvel et Aaron Taylor travaille maintenant sur Kraven, donc il est Kraven ». pure confiance de « Numéro un » Sony !

La course de mauvais lapin Il a gagné en force en 2018 et depuis lors, il a sorti quatre albums studio ainsi que le même nombre de tournées. Sa figure est l’une des plus transcendantales du rap portoricain et il a su conquérir une large base de fans grâce à son style musical ainsi qu’à son goût particulier pour les vêtements et les looks qui le définissent comme un personnage vraiment unique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂