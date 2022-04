Bad Bunny jouera dans un film de super-héros Marvel

Sony

Le musicien Bad Bunny sera chargé de personnifier El Muerto, un anti-héros méconnu de la marque Marvel qui rejoindra d’autres personnages de Sony.

© Gettymauvais lapin

Le Univers des personnages de Spider-Man ce qui se développe Sony Il n’arrête pas de grandir. On pouvait déjà voir deux entrées de Venin avec Tom Hardy dans le rôle de l’inoubliable Morbius avec Jared Leto. sur le chemin qu’ils viennent Kraven le chasseur avec Aaron Taylor-Johnson et madame la toile avec Dakota Johnson. Rejoignez maintenant ces personnages Le mortun antihéros de merveille peu connu.

La grande surprise avec ce nouveau projet de Sony est qu’il mettra en vedette le musicien de rap populaire Benito Antonio Martínez Ocasio, mieux connu de tous sous le nom de mauvais lapinqui avait déjà une expérience dans l’industrie cinématographique avec des rôles dans rapide et furieux 9 et le spectacle Netflix Narcos : Mexique. Il apparaîtra également aux côtés de Brad Pitt dans Train à grande vitesse.

Bad Bunny sera un super-héros latin

Le mort a fait ses débuts dans les romans graphiques pendant Quartier amical Spider-Man # 6 en 2006 et depuis lors, il n’a participé qu’à une poignée d’occasions au nombre de merveille. Créé par Peter David et Roger Cruz, ce personnage est l’alter ego de Juan Carlos Sánchez, un lutteur qui tire de son masque une force et une endurance surhumaines. mauvais lapin jouera « un anti-héros sur le point d’hériter des pouvoirs de son père ».

La course de mauvais lapin dans le monde de la musique a commencé en 2018 avec la sortie de son album x 100pre et depuis il a connu une ascension fulgurante avec deux LP supplémentaires, le plus récent de l’année 2020. L’artiste est reconnu dans le monde entier comme l’un des visages du rap et a même été encouragé, comme le personnage qu’il incarnera, à s’aventurer dans le monde de la lutte, où il a gagné un combat Wrestlemanie l’année dernière.

Bien que le grand public ne soit pas familier avec Le mort, Sony prévoit d’entrer dans l’histoire avec ce film qui sera le premier film de merveille mettant en vedette un Latino. mauvais lapin en a parlé et a dit : « Donner vie à El Muerto est tout simplement incroyable. Je suis très excité ». La société de production n’a pas encore annoncé de réalisateur ou de scénariste pour le projet qui sortira en salles le 12 janvier 2024.

