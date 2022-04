Bad Bunny jouera dans le prochain spin-off de Sony sur Spider-Man : El Muerto

L’artiste et acteur Benito Antonio Martínez Ocasio, plus connu sous le nom de mauvais lapinest sur le point de devenir le premier protagoniste latino d’un film Marvel d’action en direct, car Sony vient de le signer pour diriger le »Le mort » un spin-off de la bande dessinée de Homme araignée qui porte le même nom.

Le président de Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, Panitch de Sanford, a annoncé le casting de Bad Bunny à CinemaCon. « Parfois, nous avons de la chance avec un casting parfait », a-t-il déclaré. « Nous pensons que le public sera ravi d’apprendre où se dirigent ces merveilleux personnages. » Panitch a également confirmé que « El Muerto » sortira en salles le 12 janvier 2024.

Marcus Estrada de la García, alias El Muerto, est un personnage créé par Pierre-David Oui Roger Cruz qui a fait ses débuts pour la première fois dans »Friendly Neighborhood Spider-Man # 6 » en 2006, étant un combattant masqué qui, grâce à son masque, possède des super pouvoirs mystiques.

Le titre d’El Muerto est à l’origine hérité et transmis de génération en génération, Juan-Carlos Sánchez étant le prochain à hériter du titre d’El Muerto de son père. Cependant, Juan-Carlos était contre le fait de devenir El Muerto et a refusé de combattre El Dorado dans le cadre du rituel du masque.

Compte tenu de cela, El Dorado a tenté de le tuer en guise de punition, mais le père de Juan-Carlos s’est sacrifié pour sauver son fils. Suite à la bravoure de son père, Juan-Carlos a 10 ans pour vaincre et démasquer un super-héros. Si Juan-Carlos ne remplissait pas cette tâche, El Dorado le trouverait et le tuerait. El Muerto a ensuite combattu Spider-Man dans un match de lutte caritatif comme stratégie pour le démasquer et purger sa peine.

Au CinemaCon, Bad Bunny a déclaré au public que « donner vie à El Muerto est tout simplement incroyable… très excitant ». Ce sera la première fois que Benito Martinez jouera dans un film, car ses précédents rôles d’acteur incluent un camée dans « Fast & Furious 9 » et un rôle récurrent dans « Narcos: Mexico » en tant qu’Arturo « Kitty » Paez. Il est également apparu plusieurs fois dans diverses émissions de la WWE.

The Dead Man est le dernier antagoniste de Spider-Man à recevoir un film solo après « Venom » en 2018 et « Morbius » en 2022. De même, un long métrage « Kraven the Hunter » mettant en vedette Aaron Taylor Johnson car le méchant titulaire de Spidey sortira également en janvier 2023. En attendant, Sony se prépare à commencer le tournage de « Madame Web », avec dakota johnsonqui donnera vie au mutant clairvoyant titulaire de cette bande.