Bad Bunny a parlé de Zendaya et les mèmes ont explosé

Bad Bunny et Zendaya n’ont rien à voir, sauf qu’ils sont tous les deux passés par Marvel. Mais qu’a dit le chanteur à propos de l’actrice ?

© GettyZendaya et Bad Bunny

Dans les derniers jours mauvais lapin a attiré l’attention des fans merveille. En effet, depuis le studio, ils ont confirmé que le chanteur rejoindrait la franchise de super-héros. D’après ce que l’on sait jusqu’à présent l’artiste latin donnera vie à El Muertoun personnage créé par Peter David et Roger Cruz et qui est considéré comme l’alter ego de Juan Carlos Sánchez, un combattant qui tire de son masque une force et une endurance surhumaines.

Sans aucun doute, une nouvelle qui a suscité des sentiments mitigés chez tous les fans de merveille ne sachant pas à quoi s’attendre de l’incorporation de mauvais lapin. Mais voilà, l’interprète a une nouvelle fois attiré l’attention de ses followers et de ceux de Zendaya. A tel point que beaucoup se demanderont ce qu’ils ont à faire les uns avec les autres ? Eh bien, il s’avère que ce n’est pas seulement son passage dans le MCU, mais il l’a également mentionnée dans l’une de ses chansons.

Le chanteur vient de sortir son album Un été sans toi dans lequel il a ajouté une chanson intitulée deux mille 16 ce qui l’a amené à être une tendance sur Twitter en raison de la mention qu’il a faite des deux euphoriela série originale de HBO Maxaimer Zendaya. La phrase en question se lit comme suit :Je vais te frapper d’euphorie, tu es ma Zendaya”. Et, clairement, ces mots ont conduit à toutes sortes de mèmes.

En effet, de nombreux fans de la chanteuse et de l’actrice ont non seulement écrit ce texte sur leur compte Twitter, mais beaucoup ont également fait référence à Tom Holland. Il faut se rappeler que le protagoniste de Spider-Man est le petit ami actuel du chanteur également. Pour cette raison, la plupart des mèmes spéculent sur la façon dont les Britanniques pourraient prendre ces mots sur sa petite amie à qui il montre tant d’amour.

De même, un autre groupe d’adeptes est venu spéculer sur la façon dont le même Zendaya Je pourrais prendre cette mention. C’est que, ce n’est un secret pour personne qu’elle prend habituellement ce genre de choses avec grâce. Même ainsi, la vérité est que pour le moment aucun des acteurs n’a fait de commentaire à ce sujet. Mais pour tout le monde, la question est la même :Tom Holland chantera Two Thousand 16 à Zendaya ?

Les meilleurs mèmes de la chanson de Bad Bunny qui mentionne Zendaya :

