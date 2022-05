Bad Bunny a donné de nouveaux détails sur son personnage dans Marvel

MERVEILLE

Le chanteur portoricain a révélé lors du Met Gala comment il se prépare à incarner El Muerto. Voyez ce qu’il a dit et apprenez tout sur l’univers de Spider-Man !

© GettyLe regard de Bad Bunny au Met Gala.

Le Univers cinématographique Marvel Sans aucun doute, cela a fait des acteurs des Avengers des personnalités internationales plus que prestigieuses. Mais avec le départ de ses principales stars comme Robert Downey Jr ou Chris Evans, la vérité est que la franchise de super-héros a commencé à intégrer de nouvelles célébrités dans son entreprise qui sont aujourd’hui une tendance dans le monde de la musique. C’est donc arrivé avec Harry Styles dans Éternels et très bientôt cela se reproduira avec mauvais lapin.

Il y a quelques semaines à peine, il a été annoncé que l’artiste portoricain franchirait de nouvelles étapes dans son jeu d’acteur, s’éloignant de ses projets actuels. Et ce sera pour un film très spécial qui implique Sony Pictures. Le phénomène de Veninmettant en vedette Tom Hardy, a clairement indiqué que les fans adorent ça univers de personnages spider-man qui -en principe- est joué par Tom Holland.

Bien que tout puisse changer et que certains spéculent sur le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield après leur apparition dans Spider-Man : Pas de retour à la maison Avec l’excuse du multivers, pour le moment l’étude se concentre sur d’autres personnages qui ne sont pas nécessairement Peter Parker. C’est donc arrivé avec Morbiusle film qui cette année mettait en vedette Jared Leto, et les deux cassettes qui seront ajoutées très bientôt : Kraven le chasseurrôle tenu par Aaron Taylor-Johnson, et madame la toileavec Dakota Johnson.

Dans la même lignée, Bad Bunny arrivera pour personnifier Le mort, l’un des anti-héros du même univers. Ce n’est pas la première fois que le compositeur se lance dans la comédie, puisqu’il a participé à rapide et furieux 9 et en Narcos : Mexique. Cependant, cette fois, il jouera le rôle principal. Et bien que le film n’ait pas encore annoncé son réalisateur, il a été assuré que le film arrivera sur 12 janvier 2024.

Le passage de Bad Bunny à travers le gala rencontré Il n’est pas passé inaperçu et les personnes présentes n’ont pas hésité à l’interroger sur ce nouveau projet. Dans les interviews qu’Emma Chamberlain a menées pour Vogue, elle a été interrogée sur sa garde-robe non seulement lors de l’événement, mais aussi pour le nouveau film Marvel. Le chanteur a assuré : « Je passe du temps sur le costumedonc si je l’aime beaucoup je vais l’utiliser”. Tout indique que son style sera une source d’inspiration pour l’adaptation à l’écran de ce super-héros latino créé par Peter David et Roger Cruz.

