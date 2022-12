Bad Boys : Smith sera-t-il dans le quatrième film ?

Le producteur Jerry Bruckheimer a récemment commenté que Will-Smith pourrait revenir pour »Mauvais garçons 4 », après avoir dit qu’il ne participerait pas en raison de sa controverse avec Chris Rock aux Oscars précédents. Dans une interview, le producteur de la franchise » Bad Boys » a déclaré que Smith avait toujours les portes ouvertes pour revenir en tant que détective Mike Lowrey.

»Absolument. Je veux dire, Will a fait une erreur, malheureusement », a expliqué Bruckheimer. »Ce n’est pas lui. C’est un acteur phénoménal et il y a toujours du pardon dans le monde. Et j’espère que le public lui pardonnera. »

Après que Smith ait été impliqué dans la controverse sur ses actions aux Oscars, la communauté hollywoodienne s’est déchaînée contre sa carrière. Avant la cérémonie, il avait été rapporté que Smith avait déjà reçu un scénario de 40 pages pour « Bad Boys 4 », un film qui aurait été mis en pause après l’incident.

Cependant, le patron de Sony, Tom Rothman, a assuré que le projet n’avait pas été arrêté. »Non. C’était inexact », a déclaré Rothman. « Ce film a été en développement et l’est toujours. Il n’y avait pas de freins pour s’arrêter car la voiture n’avançait pas encore », a-t-il commenté, faisant référence au fait que la production du film n’avait pas encore commencé.

De même, l’acteur Martin Laurent Il était optimiste à l’idée de participer à nouveau avec Smith à un nouvel épisode de »Bad Boys », assurant qu ‘ »ils en auraient au moins un de plus ». Aussi, le gérant Michael Bayqui a participé aux deux premiers films de la franchise, a exprimé son désir de retravailler avec Smith à l’avenir.

« Absolument, à 100% », a déclaré Bay à propos de travailler à nouveau avec l’acteur. « Tout d’abord, c’est mal de le faire, quoi qu’il arrive. Sortons-le là-bas. Mais quand les gens ont dit : ‘Oh, j’aurais pu le tuer. Non, une gifle c’est différent. Un coup de poing? Oui, vous pouvez tuer quelqu’un. Will l’a giflé. »

C’était en 2020 lorsque le troisième opus »Mauvais garçons pour la vie »réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah. Le film a généré un total de 426 millions de dollars dans le monde, ce qui a donné envie à Sony de faire un quatrième volet. Pour le moment, »Bad Boys 4 » n’a pas encore de date de sortie.