Bad Boys for Life est le plus grand succès au box-office de 2020 aux États-Unis

C’est officiel: Mauvais garçons pour la vie est le champion national du box-office 2020. Alors que l’année cauchemardesque pour le cinéma touche enfin à sa fin, les chiffres racontent une histoire fascinante. La plupart sont mauvais. Mais il y avait quelques succès à trouver parmi les décombres. À savoir, les retrouvailles tant attendues de Will Smith et Martin Lawrence, qui se sont avérées être un succès à la fois critique et financier qui a cimenté sa place dans les livres d’histoire d’une année qui ne sera pas oubliée de sitôt.

En mars 2020, la plupart des cinémas aux États-Unis et dans une grande partie du monde ont été contraints de fermer pour des raisons de santé et de sécurité. Peu de films, par conséquent, ont eu la chance d’être diffusés au box-office mondial. Au lieu de cela, de nombreux films ont été retardés. D’autres ont opté pour les débuts en streaming. D’autres ont encore essayé de saisir les dollars disponibles au box-office. Sony, cependant, a eu la chance de sortir Mauvais garçons pour la vie en janvier. Cela s’est avéré être une décision qui a porté ses fruits d’une manière que personne n’aurait pu imaginer à l’époque. À tel point qu’il a terminé cette année-là comme le film le plus rentable au box-office national, avec 204,4 millions de dollars.

1917, Le thriller acclamé de Sam Mendes sur la Première Guerre mondiale, sorti à la fin de 2019, a en fait pris la deuxième place au box-office américain avec 157,9 millions de dollars. Sonic l’hérisson, l’un des seuls autres succès certifiables au box-office de 2020, a remporté la troisième place avec 146 millions de dollars. Pour compléter le top cinq étaient Jumanji: le prochain niveau (124,7 millions de dollars) et Star Wars: La montée de Skywalker (124,4 millions de dollars). Encore une fois, ces deux films sont également sortis vers la fin de 2019.

À l’échelle mondiale, Mauvais garçons pour la vie, réalisé par Bilall Fallah et Adil El Arbim, qui a succédé à Michael Bay, a terminé à la deuxième place. Il a gagné 426,5 millions de dollars au total, soit 51,6% de ses revenus à l’étranger. Ce total était derrière Les huit cent, le blockbuster chinois record qui a rapporté 461,3 millions de dollars, pratiquement sans l’aide du box-office américain.

Même en tenant compte des circonstances insensées, le succès de Mauvais garçons pour la vie ne doit pas être sous-découpé. Étant donné que Bad Boys II était sorti 17 ans plus tôt et avait gagné beaucoup moins (273,3 millions de dollars dans le monde / 138,6 millions de dollars nationaux), il n’est rien d’impressionnant que le troisième opus ait aussi bien fonctionné. Le crédit est dû, car Sony et les réalisateurs Bilall Fallah et Adil El Arbim ont fait un film que les gens aimaient et voulaient voir.

Mauvais garçons pour la vie détient actuellement une note d’approbation critique impressionnante de 77% sur Rotten Tomatoes, pour aller avec un score d’audience stellaire de 96%. C’était un plaisir pour la foule, de bout en bout. Par exemple, Sony développe déjà Bad Boys 4, le producteur Jerry Bruckheimer disant en mai 2020 que le script était en cours d’écriture. Nous n’avons donc pas vu le dernier de Mike Lowrey et Marcus Burnett. Ces chiffres nous parviennent via Box Office Mojo.

