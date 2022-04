Bad Boys 4 arrête la production en raison de l’incident de Will Smith aux Oscars

la claque que Will-Smith a donné à Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars, c’était un événement qui a attiré l’attention du public sur le spectacle et surtout sur Will Smith lui-même. Certains critiquant son action, d’autres le défendant, mais il semble que cette action aura des conséquences plus importantes pour l’acteur, l’empêchant de poursuivre dans certains projets cinématographiques de sa carrière.

Selon des informations récentes, le quatrième volet de »mauvais garçons » qui commençait à préparer sa production vient d’être mis en pause. Smith, qui avait déjà reçu 40 pages du script pour revenir dans son rôle de détective Mike Lowrey, est probablement la raison pour laquelle le projet serait mis en pause, car Sony attendrait de voir quelle serait l’ampleur des conséquences de l’acte de les perdants seront les Oscars.

Au cas où vous ne sauriez pas l’altercation entre Will Smith et Chris Rock, le différend a commencé lorsque Rock dirigeait l’une des nominations aux Oscars, où il a fait différentes blagues sur le public et a même plaisanté sur la tête rasée de Jada Pinkett SmithLa femme de Will qui souffre d’alopécie.

En racontant la blague, Smith a couru sur scène pour frapper Chris Rock, tout cela a été enregistré sur les caméras de l’événement en direct, suivi par Smith criant de son siège, « Sortez le nom de ma femme de votre putain de bouche. » » .

Depuis, de nombreux acteurs, dont Jim Carrey et Zoé Kravitz, ont reconnu Smith coupable de l’attaque. Carrey est allé plus loin et a critiqué la foule lors de la cérémonie pour son inaction, ainsi que l’ovation debout donnée à Smith lorsqu’il a reçu son Oscar moins d’une heure après avoir giflé Chris Rock.

Lors d’une émission récente, Chris Rock a fait au public ses premiers commentaires sur l’incident, révélant qu’il était toujours en train de traiter les événements de la cérémonie de remise des prix.

« Je n’ai rien à dire sur ce qui s’est passé, donc si vous voulez entendre ça, j’ai toute une émission que j’ai écrite avant ce week-end. Je suis toujours en train de traiter ce qui s’est passé. Donc, à un moment donné, je parlerai de cette altercation. Et ce sera sérieux et amusant », a déclaré le comédien qui n’a pas porté plainte contre Smith.

D’autre part, Smith a présenté des excuses à la fois à Rock et à l’académie, démissionnant récemment de l’Académie des arts et des sciences du cinéma en disant :

« Mes actions lors de la présentation de la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables… La liste des personnes que j’ai blessées est longue et comprend Chris, sa famille, nombre de mes chers amis et proches, tous les participants et le public mondial à la maison .

Nous devrons attendre pour voir si Smith reçoit des punitions plus sévères, venant de ne plus le voir dans les futures productions de films et de petits écrans, au moins pendant un certain temps.