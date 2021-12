Bad Blood réunit Jennifer Lawrence avec le réalisateur de Don’t Look Up Adam McKay

Il vient d’être annoncé, au milieu du témoignage en cours d’Elizabeth Holmes concernant le procès Theranos, que Jennifer Lawrence incarnera la femme dans le nouveau biopic d’Adam McKay, Mauvais sang. Si vous avez suivi l’histoire, vous saurez que la start-up de Holmes, Theranos, se vantait d’une technologie étonnante en matière d’analyses sanguines qui a conduit Holmes à être la coqueluche du monde de la technologie et à accumuler une fortune. L’appareil pourrait tester des centaines de maladies potentielles et d’autres problèmes de santé avec quelques gouttes de sang prélevées par piqûre au doigt.

Le synopsis de travail du film se lit comme suit : « L’entrepreneur Elizabeth Holmes crée une entreprise de biotechnologie qui la propulse vers la gloire avec une valeur estimée à plusieurs milliards. Lorsque les agences fédérales commencent à enquêter sur l’entreprise, son intégrité est mise en doute. »

Elizabeth Holmes, 19 ans, décrocheuse de Stanford, était la fondatrice de Theranos, la start-up de tests sanguins, qui, au sommet de son succès, était évaluée à environ 9 milliards de dollars. Elle a fait l’actualité internationale, a été nommée la plus jeune femme milliardaire autodidacte au monde et a révolutionné le domaine médical. Le Wall Street Journal a annoncé que la technologie de test sanguin que la société Holmes pouvait fournir était défectueuse, déclenchant de multiples enquêtes à la fois devant les tribunaux et auprès des investisseurs. L’appareil développé par la société serait capable de tester rapidement le sang pour d’innombrables maladies, en utilisant une piqûre de sang au lieu de la pratique habituelle consistant à prélever des fioles de sang et à prendre au minimum des heures pour obtenir des résultats. Il a été allégué que presque tous les tests sanguins de Theranos ont été effectués par l’équipement de leurs concurrents.





Le film a été adapté par Vanessa Taylor (La forme de l’eau, Game of Thrones) basé sur le livre de John Carreyrou « Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup ». Le récit de Carreyrou de l’histoire internationale qui fait la une des journaux est décrit par Knopf Doubleday Publishing Group, en disant : « En 2014, la fondatrice et PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, était largement considérée comme le prochain Steve Jobs : un brillant abandon de Stanford dont la startup « licorne » a promis de révolutionner le l’industrie médicale avec son appareil révolutionnaire, qui a effectué toute la gamme des tests de laboratoire à partir d’une seule goutte de sang.

Soutenu par des investisseurs tels que Larry Ellison et Tim Draper, Theranos a vendu des actions lors d’une levée de fonds qui a valorisé la société à plus de 9 milliards de dollars, ce qui porte la valeur de Holmes à environ 4,5 milliards de dollars. Il y avait juste un problème : la technologie ne fonctionnait pas. Des résultats erronés mettent les patients en danger, entraînant des diagnostics erronés et des traitements inutiles. Pendant ce temps, Holmes et son partenaire, Sunny Balwani, se sont efforcés de faire taire tous ceux qui exprimaient des doutes, des journalistes à leurs propres employés. »





En janvier 2019, un film documentaire intitulé L’inventeur : Out for Blood dans la Silicon Valley sur Holmes et Theranos a été publié. Réalisé par Alex Gibney, il a fait ses débuts au Sundance Film Festival et est sorti grand public en mars 2019 sur les plateformes HBO. Hier, devant le tribunal, Holmes a témoigné des affirmations selon lesquelles l’appareil fonctionnait, en disant : « Quand j’ai témoigné que nous pouvions le faire, je crois fermement que nous pouvions le faire. » Mais après avoir été pressée par les procureurs, elle a admis : « Il y avait encore du travail à être terminé. »

celui d’Adam McKay Mauvais sang sera un Apple Original Film.





