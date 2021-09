Backdraft revient au cinéma pour son 30e anniversaire en septembre

Backdraft est de retour sur grand écran en l’honneur de son 30e anniversaire. Pour deux nuits seulement, Fathom Events organisera une soirée spéciale Backdraft Événement du 30e anniversaire qui ramène le thriller classique des pompiers au cinéma. La projection sera également accompagnée d’une featurette sur la réalisation du film intitulé Les cascades explosives. Les billets sont en vente dès maintenant dans certains cinémas pour des projections les 5 et 8 septembre.

La liste de l’événement se lit comme suit : « Ron Howard dirige un casting de stars dans ce thriller d’action passionnant qui vous montre le mystère, le drame et la dévastation du feu comme vous ne l’avez jamais vu auparavant ! Kurt Russell et William Baldwin incarnent deux frères et sœurs en conflit perpétuant une tradition familiale héroïque en tant que pompiers de Chicago. Mais lorsqu’une série déroutante d’incendies criminels est signalée, ils sont obligés de mettre de côté leurs différends pour résoudre le mystère entourant ces crimes explosifs. Scott Glenn, Jennifer Jason Leigh, Rebecca DeMornay, Donald Sutherland et Robert DeNiro jouent également dans cette histoire à suspense acclamée remplie de certaines des séquences de feu les plus impressionnantes jamais filmées. »

Ron Howard dirige Backdraft sur un scénario de Gregory Widen. Sorti en 1991, le film a été un grand succès au box-office avec un gain de plus de 152 millions de dollars contre un budget de 40 millions de dollars. Il a également réussi à remporter trois Oscars pour le montage d’effets sonores, les effets visuels et le meilleur son. De 1992 à 2010, Universal Studios Hollywood a organisé une émission d’effets spéciaux sur le feu basée sur le film. L’attraction est toujours ouverte à Universal Studios Japan.

« Le feu était entièrement à huis clos », a récemment déclaré Howard à THR, parlant des effets du film. « Nous avions des brûleurs à gaz et des produits ignifuges et une équipe de 10 pompiers de Chicago autour de nous en tout temps avec des extincteurs prêts à l’emploi, et ils devaient parfois emménager. [we] Je n’ai tout simplement jamais su quand le feu allait nous éloigner. Et ça l’a fait à l’occasion. »

Il a ajouté: « De Niro a rencontré différents enquêteurs sur les incendies. Lorsqu’ils ont fait tourner les caméras, j’ai réalisé qu’il adoptait la posture d’un gars, l’attitude d’un autre et le type de cadence et de maîtrise de la langue vernaculaire d’un troisième. Et j’ai réalisé que c’est ce que C’était une master class de préparation et d’application. »

Parce que l’héritage de Backdraft a duré pendant des décennies, une suite est sortie il n’y a pas si longtemps en 2015. Écrit par le scénariste original Gregory Widen, Backdraft 2 a été réalisé par Gonzalo López-Gallego. William Baldwin et Donald Sutherland reprennent leurs rôles respectifs de Brian McCaffrey et Ronald Bartel avec Joe Anderson également en vedette. Ce n’était malheureusement pas tout à fait le succès que son prédécesseur était avec autant de composants clés de l’original maintenant manquants.

Dans tous les cas, l’original peut être vu dans toute sa splendeur sur grand écran les nuits du 5 et du 8 septembre. Ceux qui souhaitent revisiter le thriller classique dans l’intimité et le confort de leur propre maison sur le petit écran peuvent le faire encore maintenant en trouvant Backdraft sur HBO Max. Vous pouvez voir où le Backdraft 30e anniversaire l’événement projette et achète des billets sur le site officiel de Fathom Events.

