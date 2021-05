Back 4 Blood Trailer présente ses personnages et sa Horde infectée

Samsung Galaxy S20 4G (dual sim) 128 Go Cloud pink

Le Samsung Galaxy S20 4G (dual sim) 128 Go Cloud pink reconditionné présente des caractéristiques révolutionnaires en plus de ses performances techniques. Sur le plan de l'affichage, il offre un rendu optimal avec sa résolution de 1440 x 3200 pixels. Il est équipé d'un processeur de 64 bits avec 8 coeurs lui offrant une excellente robustesse. De plus, avec une fréquence d'horloge maximale de 2,7 GHz et une RAM de 12 Go, vous ne pouvez que bénéficier d'une rapidité et d'une fluidité incroyables. Vous pouvez utiliser votre smartphone Samsung Galaxy S20 4G (dual sim) 128 Go Cloud pink reconditionné comme outil de travail en raison des facilités d'exécution qu'il offre. Mieux encore, vous bénéficiez d'un large panel d'applications grâce à son système d'exploitation. Naviguez avec joie sur Internet en profitant de la génération à très haut débit LTE. Le Samsung Galaxy S20 4G (dual sim) 128 Go Cloud pink reconditionné est un smartphone autonome, car vous pouvez y stocker jusqu'à 128WiGo de données. Mieux encore, vous bénéficiez d'une caméra performante pour réaliser vos meilleurs clichés. C'est une triple caméra équipée d'un téléobjectif de 6-, et de deux capteurs ultra grand-angle et grand-angle de 12 Mpx respectivement. Profitez également des meilleurs selfies : le Samsung Galaxy S20 4G (dual sim) 128 Go Cloud pink reconditionné vous propose sa caméra frontale de 10 Mpx. En termes de caractéristiques multimédias, ce smartphone prend en charge plusieurs formats de fichiers audio et fichiers vidéo. De plus, vous pouvez effectuer un échange de fichiers avec d'autres appareils grâce à la fonctionnalité Bluetooth. Votre Samsung Galaxy S20 4G (dual sim) 128 Go Cloud pink reconditionné vous est fourni avec ses accessoires incontournables et d'origine, dont voici la liste : - Câble USB ; - Chargeur ; - Paire d'écouteurs neufs ; - PickSim. Afin de répondre entièrement à vos attentes, nous testons chacun de nos smartphones avant de vous les livrer. De plus, votre Samsung Galaxy S20 4G (dual sim) 128 Go Cloud pink reconditionné vous parviendra désimlocké et réinitialisé. Pour vous l'approprier sans problème, il est compatible avec les cartes SIM de tous les opérateurs. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour la tête, un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/ kg pour le tronc et la tête, et 4 W/kg pour les membres.