Back 4 Blood peut maintenant être précommandé pour ceux qui veulent des récompenses bonus

La franchise Left 4 Dead a certainement laissé sa marque sur l’espace coopératif / zombie. Les joueurs ont eu l’occasion de combattre les morts-vivants avec d’autres, où la réflexion rapide et le travail d’équipe étaient essentiels pour survivre à chaque tour.

Malheureusement, il n’y avait que deux versements dans cette franchise prometteuse. Il semblait évident d’introduire un troisième volet, mais malheureusement, rien ne s’est concrétisé. C’est jusqu’à ce que Retour 4 Sang a été annoncé par Studios Turtle Rock.

Bien qu’il n’ait pas exactement le même nom que le Laissé pour mort franchise – étant donné que Valve détient les droits – c’est un successeur spirituel et semble reprendre là où Left 4 Dead 2 laisser derrière soi.

Si vous êtes vendu uniquement sur ce concept, vous pouvez obtenir votre précommande dès maintenant. Retour 4 Sang ne sortira pas avant l’été 2021, mais si vous souhaitez réserver votre exemplaire de l’édition ultime, vous bénéficierez de nombreux avantages.

Vous avez bien sûr le jeu de base, mais vous avez ensuite quatre jours d’accès anticipé et des éléments numériques supplémentaires – y compris des skins et un système de pass annuel. Cela semble être un très bon package à découvrir, surtout si vous êtes un fanatique de Left 4 Dead.

Très rarement, vous obtenez un package aussi amusant dans une expérience coopérative comme ce qui est fourni dans cette série de zombies. Il met en évidence les avantages de travailler ensemble en tant que groupe pour survivre et tondre les zombies.

La bande-annonce la plus récente décrit une expérience assez convaincante jusqu’à présent, améliorant les graphismes et lançant de nouvelles menaces qui forceront les joueurs à repenser leurs compétences et stratégies de survie.

Le développeur voulait prendre des éléments trouvés dans les deux premiers jeux et les doubler de manière significative, y compris la variété des armes et des personnages, l’ouverture de la carte et les objectifs.

Il semblait Laissé pour mort était à peu près mort dans l’eau ces dernières années, mais finalement, il y a de la vie avec la série dans Retour 4 Sang. J’espère qu’il pourra répondre aux attentes et continuer à améliorer la conception de la coopérative de la franchise.

Pour la plupart, il semble que le jeu de tir en coopération jouera de manière très similaire aux deux premiers titres – où les joueurs doivent remplir des objectifs et éliminer diverses menaces avant de passer à l’étape suivante.

Si vous aimez les jeux de zombies, alors Retour 4 Sang est certainement quelque chose que vous voulez garder sur votre radar. Espérons que le développeur pourra livrer un produit fini, avec quelques surprises qui font avancer la série.