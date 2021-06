Back 4 Blood nécessite qu’une seule personne de votre groupe achète le contenu téléchargeable

Nous avons tous traversé ces années pendant la génération PlayStation 3 où des titres multijoueurs comme Call of Duty: Modern Warfare 2 ont divisé leurs bases de joueurs en facturant des packs de cartes. Cela signifiait que vous étiez expulsé des listes de lecture lorsque ces arènes de combat étaient tournées et que vos amis ne pouvaient pas jouer ensemble s’ils ne possédaient pas le bon contenu. Heureusement, cette époque appartient à peu près au passé car les développeurs subventionnent des cartes et des personnages gratuits avec des microtransactions facultatives. Cependant, Back 4 Blood va encore plus loin et met essentiellement le pouvoir de jouer au DLC entre vos mains.

Détaillé dans un article de blog sur le site officiel, le jeu nécessite qu’une seule personne de votre groupe possède un morceau de DLC, puis elle peut inviter tous ses amis à y jouer à ses côtés. Cela signifie que si vous avez un groupe d’amis dévoués avec qui vous jouez à des titres multijoueurs, un seul d’entre vous doit acheter le contenu en question. Vous pouvez même alterner qui achète quoi afin que tout le monde apporte une contribution égale.

Bien que les prix de ces extensions n’aient pas été partagés, le développeur Turtle Rock Studios précise que le DLC prendra la forme de cartes, de campagnes et de nouvelles opportunités de gameplay. Et même si vous ne voulez pas payer pour du contenu supplémentaire, vous pouvez tout gagner de toute façon sans frais simplement en progressant. « De plus, tous les joueurs PvP ont accès aux mêmes cartes au début de chaque match, que ces joueurs aient acheté des baisses de contenu ou non. »

Cela semble être une très bonne approche pour s’assurer que les groupes d’amitié ne sont pas séparés car un membre oublie d’acheter le DLC quand vient le temps de jouer. Tant que le joueur qui héberge le match possède le contenu, tous ceux qui se joignent peuvent jouer. Comme le dit l’article de blog : « Pas de séparation. Pas d’exclusion. Pas de division. » Bon produit!