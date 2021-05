Back 4 Blood: les fans sont enthousiasmés par le système de cartes

Urban Decay Vice Lipstick Bad Blood 3.4g

Un rouge lvres la pigmentation intense. Prparezvous vous lcher sur votre slection; parce que vous allez vouloir toutes les teintes de rouge lvres Vice dUrban Decay. Bourr de pigments; ces rouges lvres sont disponibles dans une varit de finis; du mat la couvrance transparence; en passant par lonctueux et le mtallique; il y en a littralement un pour chaque style. Cette formule onctueuse pouse les lvres pour les parer dune couleur uniforme et intense. Fabriqus partir d'un mlange nourrissant d'huiles d'aloe vera; de jojoba; d'avocat et de babassu; ainsi que de vitamines C et E et d'antioxydants; ces rouges lvres permettent vos lvres de rester hydrates; douces et revitalises tout en les rendant plus belles que jamais. Non test sur les animaux Voici les produits Urban Decay les plus populaires dont votre trousse de maquillage ne peut pas se passer en savoir plus [ici.](https://www.beautybay.com/edited/urbandecaybestsellers/) Dcouvrez les astuces ultimes dun maquilleur professionnel dUrban Decay pour chaque tape de votre routine de maquillage [ici.](https://www.beautybay.com/edited/urbandecaymakeuptips/)