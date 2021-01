Back 4 Blood: Les créateurs de « Left 4 Dead » célèbrent un renouveau tardif – aperçu

De nos jours, les jeux de zombies sont vieux. En raison du battage médiatique précoce sur « The Walking Dead », les jeux et les modes de zombies se sont empilés au fil des ans pour former un « Pile of the Undead » majestueux, bien que moisi. Seconde Guerre mondiale, DayZ et « Zombies » de Call of Duty Cela vient certainement à l’esprit en premier, nous ne voulons même pas commencer par «Resident Evil» à ce stade.

Depuis des années, cependant, les fans ont soif d’une suite de « Left 4 Dead ». La première partie est sortie en 2008 et était toujours développée par Turtle Rock Studios pour le compte de Valve avant que «Left 4 Dead 2» ne soit achevé en interne pendant un an seulement. Hormis une dernière mise à jour initiée par la communauté à l’automne 2020 avec de nouvelles cartes et même une campagne d’histoire, il y a eu des pantalons morts depuis.

À part quelques rumeurs à moitié cuites, il n’y avait aucun signe de vie pour « Left 4 Dead 3 » pendant longtemps. Et cela n’a pas changé jusqu’à aujourd’hui! Cependant, avec « Back 4 Blood » apparaît sur 22 juin 2021 un jeu de tir zombie pour PC et console, qui non seulement perpétue l’héritage du classique, mais vient également du développeur original Turtle Rock Studios.

Tout rappelle Left 4 Dead © Warner Bros.

Après l’échec du jeu coopératif monstre Évoluer Les Californiens retournent à leurs anciennes forces et se précipitent sur des hordes de morts-vivants à travers l’écran. Dans tous les cas, la première version alpha a déjà fait ressortir les forces et les faiblesses du jeu d’action.

L’histoire est secondaire!

Comme «Left 4 Dead», «Back 4 Blood» vit de son gameplay coopératif intensif et de ses missions à la structure passionnante. La campagne publiée jusqu’à présent nous a enlevés, ainsi qu’un groupe de nettoyeurs, dans la ville d’Evansburgh. Mais même s’il semble que vous nettoyez le village du soi-disant Chevauché, vous deviendrez rapidement le chassé.

Avant chaque partie, nous choisissons notre personnage. Contrairement à « Left 4 Dead », ils possèdent Nettoyeur un certain nombre de compétences et varient donc en termes d’énergie vitale, de vitesse, de pénétration et d’équipement. Marcheur par exemple est le « Marchand de dommages » Dans le rond. Il a une part supplémentaire d’énergie vitale et peut également transporter des munitions supplémentaires. Il a un Glock 23 comme arme secondaire.

The Cleaner Walker et ses statistiques © Warner Bros.

Tout le contraire de houxbalancer une batte de baseball clouée et une aussi Boost sur les grèves reçoit.

Chaque nettoyeur joue un peu différemment et nécessite sa propre approche. Ils n’ont pas (encore) de réelle profondeur de caractère, mais en même temps, ils discutent et commentent joyeusement toutes les actions au cours de la campagne, de sorte que quelque chose comme un sentiment de nous apparaît même avec des robots. Par rapport à l’original «Left 4 Dead», les compagnons informatiques agissent solidement et nous guérissent même une fois que nous sommes tombés.

Jeu de cartes pour chasseurs de zombies

Un système de cartes à jouer fournit la profondeur nécessaire. Oui, c’est vrai: jouer aux cartes! Avant le début de la campagne, le Ridden et nous recevons un coup de pouce Cartes, les avantages spécifiques apporte avec lui. Dans le cas des morts-vivants, par exemple, il peut s’agir de types ennemis. Alors nous nous rencontrons Forces spéciales zombies sécurisé par un gilet pare-balles et un casque.

D’un autre côté, nous obtenons également des extras utiles: par exemple, Holly a un petit bonus de santé pour les attaques de combat rapproché ou une plus grande chance de trouver des munitions. À la Au début, nous obtenons trois billets. Nous pouvons en trouver plus cachés dans les niveaux ou les obtenir après avoir échoué ou maîtrisé une section.

Cela donne une certaine impression de la progression du jeu et puisque nous pouvons ajuster les cartes même pendant le match, elles agissent comme un élément tactique. Reste à voir dans quelle mesure cette fonctionnalité affectera l’équilibre du jeu. Nous avons eu l’impression que certaines cartes étaient extrêmement solides et qu’elles pouvaient devenir un problème.

D’accord, c’est très proche de « Left 4 Dead »

De manière ludique, « Back 4 Blood » est exactement ce que les fans attendaient et peut-être même espéraient. Ensemble avec nos coéquipiers, nous traversons des masses de morts-vivants, nous traversons jusqu’aux genoux des effets d’éclaboussures sanglantes et nous paniquons dès que des mutations soudainement plus fortes comme celle-là Ogre Apparaitre.

L’Ogre in Blood 4 Blood fait des affaires puissantes! © Warner Bros.

Ce monstre fait ressembler le tank de « Left 4 Dead » à un écolier et s’élève du sol comme un monstre marin de la mer. L’ogre ne réagit pas à un incendie normal et peut même nous sortir des bâtiments. Lorsque nous nous sommes réfugiés dans un tunnel dans une pièce voisine, nous avons été étonnés quand soudain une griffe gigantesque a dépassé par l’entrée.

Ce sont précisément ces moments qui rendent « Back 4 Blood » unique et qui finalement sont exactement ce qui a fait de « Left 4 Dead » un grand. Sur les cartes, il ne s’agit en réalité que de se rendre à la sortie et donc à l’abri suivant. Hors de la route, on découvre encore et encore Pièces de monnaieavec qui nous allons plus tard acheter de nouvelles armes et équipements. Parfois, nous découvrons aussi des fusils, des pistolets ou d’autres objets. La recherche dans les zones en vaut la peine, après tout, le jeu lance les dés pour la position de certains objets et aussi ceux Nouveaux points de réapparition de l’ennemi en dehors. Les missions ne sont pas calculées de manière procédurale ou quoi que ce soit de ce genre. Les moments clés tels que l’apparition de l’ogre sont bien sûr définis en termes de drame.

Avec toute l’action, cependant, le cerveau et le calcul sont également nécessaires dans «Back 4 Blood». Les voitures explosent sous le feu. Si nous enfonçons des portes sécurisées par une alarme, le bruit déclenche la prochaine horde. Et même effrayer des volées d’oiseaux déclenchera une réaction appropriée. Donc c’est pas seulement des éclaboussures de zombies terne!

Sanglant et gras, tout comme d’habitude © Warner Bros.

Que nous manque-t-il encore dans Back 4 Blood?

Pour être honnête, nous sommes très satisfaits des premières impressions de «Back 4 Blood». Turtle Rock Studios présente un jeu de tir zombie pas forcément original, mais plutôt humoristique qui joue habilement sur le La vague de nostalgie « Left 4 Dead » nage avec elle. Par rapport aux autres jeux d’action actuels, la chasse aux morts-vivants est agréablement simple et impressionne surtout par le action rapide et jeu d’équipe.

Mais est-ce suffisant pour se démarquer également de la foule en 2021? Après tout, des titres comme «World War Z» ont fait progresser le genre. Par conséquent, nous croyons que Retour 4 Sang la base de joueurs se divisera. Les fans de la série « Left 4 Dead » adoreront tout de suite la renaissance des zombies. Tout le monde, d’autre part, doit d’abord savoir si le flux et la prétendue simplicité du jeu de tir correspondent à ses propres exigences.

