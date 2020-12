Back 4 Blood: le jeu de tir à la première personne d’horreur zombie du développeur Left 4 Dead révélé

Si vous ne pouvez pas vous lasser des zombies, cette nouvelle vous plaira à coup sûr. Warner Bros. Games, dans le cadre de la Prix ​​du jeu 2020 le jeu de tir à la première personne d’horreur zombie coopératif Retour 4 Sang Présenté par le développeur Turtle Rock Studios, qui collabore avec Valve derrière la franchise Laissé pour mort des stands.

Alors qu’une bande-annonce CG et un premier gameplay ont été présentés aux Game Awards, vous serez sur 17 décembre 2020 obtenez un aperçu encore plus profond de « Back 4 Blood » avec plus de matériel de jeu. Le correspondant Événement de présentation du gameplay commence à 19 h et sera diffusé sur Twitch, YouTube et Facebook.

Back 4 Blood Closed Alpha annoncé

Le Closed Alpha (PC uniquement) a également été annoncé, qui sortira le 17 décembre commence peu de temps après la vitrine et continue jusqu’à 21 décembre fonctionnera. Vous pouvez maintenant vous inscrire pour avoir la chance de participer afin d’être l’un des premiers.

Alpha fermé: 17 au 21 décembre 2020

«Nos fans ont attendu longtemps que nous retournions à nos racines et c’est formidable que nous puissions enfin montrer au monde sur quoi nous travaillons», a déclaré Chris Ashton, co-fondateur et directeur du design de Turtle Rock Studios. « Nous avons développé ce jeu en pensant aux points de vue de notre communauté et avons tout fait pour offrir aux joueurs une expérience de zombies immersive et jamais vue auparavant. »

Vous pouvez jouer à « Back 4 Blood » en ligne avec un groupe de quatre joueurs ou seul avec jusqu’à trois coéquipiers IA. De plus, le jeu prend en charge le mode multijoueur PvP (joueur contre joueur) en ligne avec jusqu’à huit joueurs.

De quoi parle Back 4 Blood?

L’histoire se déroule après une épidémie catastrophique au cours de laquelle la majeure partie de l’humanité a été tuée ou infectée par le ver parasite du diable. Endurci par des événements indescriptibles et encouragé à se battre pour le dernier vestige de l’humanité, un groupe de vétérans de l’apocalypse s’est fait appeler les nettoyeurs, associez-vous à ces horreurs infectées appelées le chevauché, absorber et reprendre le monde.

Nous avons inclus la bande-annonce officielle de CG pour vous ci-dessous.

